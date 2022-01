Fíjate, Paty: Jason Momoa y Lisa Bonet anuncian su separación (y ya no creemos en el amor)

Parece que los chismecitos no nos faltarán este 2022, aunque eso sí, apenas vamos arrancando el año y ya hay uno que nos rompió el corazón. Dentro de Hollywood hay parejas encantadoras, de esas que tan solo verlas nos llenan de esperanza y nos hacen pensar que podemos tener algo así. Aunque lamentablemente no todo es perfecto y eso no lo demostraron Jason Momoa y Lisa Bonet, quienes anunciaron que se separarán y chale…

Fue en 2005 cuando el actor que da vida a Aquaman en el Universo de DC conoció a Lisa, quien también perseguía su propia carrera como actriz. A pesar de que tuvieron a sus dos hijos, Lola Iolani Momoa y Nakoa-Wolf Manakauapo Namakaeha Momoa en 2007 y 2008 respectivamente, la pareja se casó legalmente hasta 2017. Desde entonces, se perfilaron como uno de los matrimonios que nos hacían pensar en el amor verdadero.

Jason Momoa y Lisa Bonet se separan definitivamente

Sin embargo, dicen por ahí que no todo lo bueno dura para siempre. Es por eso que luego de 21 años de relación y cuatro oficialmente casados, Jason Momoa y Lisa Bonet decidieron divorciarse. De acuerdo con TMZ, fue a través de sus redes sociales donde ambos compartieron la noticia con todo el mundo, con un mensaje que le rompió el corazón a sus miles de seguidores y que por supuesto, conmovió a más de uno.

“Hemos sentido el apretón y los cambios de estos tiempos de transformación. Una revolución se está desarrollando y nuestra familia no es una excepción, sintiendo y creciendo a partir de los cambios sísmicos que están ocurriendo. Y así, compartimos la noticia de nuestra familia, que nos estamos separando”, escribió Momoa en su cuenta de Instagram, no sin antes mencionar que compartían esto para que no se hiciera un chisme más tarde.

Por último pero no menos importante, Jason Momoa y Lisa Bonet declararon que seguirán sus vidas con dignidad y honestidad. Además, dejaron muy claro que a pesar de que se liberaron mutuamente, el amor entre ambos continúa, aunque ese cariño está evolucionando y ellos están aprendiendo a ser estas nuevas versiones de sí mismos… ni modo, a veces hay que aceptar esta situación y seguir adelante no, no estamos llorando.

A pesar de que no lo confirmaron, los dos dijeron que la enorme devoción que sienten por sus hijos es “inquebrantable”… así que parece que compartirán la copaternidad de Lola y Nakoa-Wolf. Si no nos creen nada de lo que les estamos contando y para que lo chequen con sus propios ojos, a continuación les dejamos el mensaje completo que los dos compartieron en sus redes sociales: