DC FanDome: Aquí el detrás de cámaras de ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ con Jason Momoa

Después de la salida de Justice League en 2017 sin haber cumplido todas las expectativas de los fans, es que se planteó la manera de rescatar la franquicia con entregas en solitario que cumplieran con lo que Superman (en manos de Henry Cavill) había logrado años antes. De manera inesperada, la respuesta estaba en Wonder Woman con Gal Gadot y Aquaman con Jason Momoa.

Lo que ha sucedido con Wonder Woman bajo la dirección de Paty Jenkins es bien conocido. La primera película en solitario fue una de las más exitosas en 2017 convirtiendo a Gadot en un icono internacional. Un año después, James Wan tomaba la batuta de Aquaman entregando una de las mejores producciones de DC.

Como sabemos, la segunda entrega de Wonder Woman 1984 se estrenó a finales de 2020 y fue todo un éxito en tiempos de pandemia. Sólo faltaba el regreso de Arthur Curry para que todo estuviera completo. Y ahora, durante la DC FanDome de 2021, es que sabemos un poco más de esta esperada producción. Acá abajo les contamos.

DC FanDome y Aquaman

Aquaman 2 o Aquaman and the Lost Kingdom (cuyo título se reveló en el verano de este año, AQUÍ la noticia), tiene un fecha de estreno programada para el 16 de diciembre de 2022. Se supone saldría antes, pero se cambió la fecha a partri de algunos retrasos en la producción no sólo por la pandemia, sino por diferencias con el mismo Momoa. AQUÍ les contamos sobre eso.

Como les comentábamos, en la celebración de DC FanDome para este año (ACÁ el adelanto de Black Adam), vimos un detrás de cámaras de esta Aquaman donde se muestra como una de las producciones más ambiciosas no sólo para DC o Warner Bros. en 2022, sino en todo el año. Así que se trata, de este modo, de uno de los eventos más anticipados.