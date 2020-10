Jeff Bridges (The Dude) confirma que fue diagnosticado con cáncer

No sabemos cómo tomar esta clase de noticias, sobre todo cuando vienen de verdaderas leyendas que admiramos. Pero este 19 de octubre lo cerramos con algo que quizá pondrán tristes a muchos fanáticos del cine, porque el gran Jeff Bridges, ganador del Oscar y el Golden Globe confirmó que fue diagnosticado con cáncer –para ser específicos con linfoma– a los 70 años.

A través de una publicación en su cuenta de Twitter, el propio actor que todos recordamos por papeles como The Dude en The Big Lebowski –y aprovechando este personajazo– le anunció al mundo su estado de salud y que ya está tomando cartas en el asunto para que la situación no se salga de las manos:“Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos y el pronóstico es bueno.

Además de esto, Jeff Bridges mencionó que iniciará en cuanto antes los procedimientos necesarios para evitar que el linfoma crezca. Por si esto no fuera suficiente, también le dio las gracias a su familia, amigos y fanáticos en general por levantarle el ánimo en estos momentos: “Estoy comenzando el tratamiento y los mantendré informados sobre mi recuperación. Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos. Gracias por sus oraciones y buenos deseos”.

Ya para terminar pero no menos importante, el ganador del Oscar a Mejor Actor por Crazy Heart –muy a su estilo– le recordó a todos que es importante que salgan a votar en las próximas elecciones de los Estados Unidos: “Y, mientras los tengo, por favor recuerden ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto”.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.

Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl

Love, Jeff

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020