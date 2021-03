¿Regresa a la serie? Jennette McCurdy de ‘iCarly’ revela las razones por las que dejó de actuar

Sin duda y si pensamos en las series más exitosas que Nickelodeon produjo en los últimos años, tendríamos que mencionar a iCarly. No solo nos presentó otro formato y estilo para las comedias infantiles/adolescentes, también catapultó la carrera de los actores que participaron en dicha producción. Miranda Cosgrove ya era conocida por School of Rock y Drake y Josh, pero a la par de ella empezó a sonar fuerte el nombre de Jennette McCurdy.

McCurdy interpretó el papel de Sam Puckett a lo largo de casi cinco años. Aunque dejaron de transmitirla en 2012, ella continuó dando vida a ese personaje en un spin-off llamado Sam & Cat junto a Ariana Grande –quien daba vida a Cat Valentine en Victorious–; sin embargo, esta serie solo duró una sola temporada y a pesar de que estuvo involucrada en otros proyectos, Jennette fue desapareciendo de los reflectores con el paso del tiempo.

Jennette McCurdy se sincera con el público

A finales de 2020 nos enteramos de que iCarly y el elenco original volvería para una nueva temporada en Paramount+. Y aunque esta noticia emocionó a quienes siguieron la serie al pie del cañón, la noticia generó muchas dudas, sobre todo porque dentro de los actores que regresarían para interpretar a sus respectivos personajes no aparecía Jennette McCurdy. Pero ahora sabemos cuáles son las razones por las que no estará en este reencuentro.

De acuerdo con Variety, la actriz de 28 años reveló a través de su podcast, Empty Inside, los motivos que la llevaron a dejar la actuación. En el más reciente episodio de este programa contó con la participación de Anna Faris y entre ambas comenzaron a discutir sobre la inautenticidad de los programas de entrevistas, el rechazo y los primeros trabajos dentro de esta profesión. Y fue justo después de esto que McCurdy se dejó ir como hilo de media.

La actriz reflexionó sobre sus papeles

“Estoy resentida con mi carrera en muchos sentidos”, dijo Jennette McCurdy. Más adelante, comentó que no estaba contenta con los personajes que le había tocado interpretar en distintas producciones: “Me siento tan insatisfecha por los papeles que interpreté y sentí que era lo más cursi, vergonzoso… Me imagino que hay una experiencia muy diferente con la actuación si estás orgullosa de tus papeles”.

Después de esto, Anna Faris le preguntó a la ex estrella de Nickelodeon si no le ha picado la espinita de volver a la actuación o si se ha sentido alguna vez recompensada por un personaje que haya interpretado. Pero McCurdy contestó contundentemente: “Estoy muy avergonzada de los papeles que he hecho en el pasado. Entiendo que esta respuesta es súper antipática” y tras esto mencionó que estaba en esta carrera por su mamá.

¿Volverá para la nueva temporada de ‘iCarly’?

“Lo dejé hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi familia no tenía mucho dinero y ésta era la salida, lo que en realidad creo que me ayudó a alcanzar cierto grado de éxito”, explicó Jennette McCurdy. Actuar siempre fue difícil para ella y, cuando consiguió controlar sus nervios y empezó a ganar terreno en su carrera, su madre murió: “Con su muerte murieron muchas de sus ideas para mi vida, y ese fue su propio viaje, uno muy difícil”.

Sobre su probable regreso para la nueva temporada de iCarly en Paramount+, Jennette declaró que volvería: “Si se tratara de un director al que realmente admiro o de alguien cuyo trabajo realmente admiro, entonces estaría muy emocionada. Pero sólo por mi pasado y las audiciones que se me cruzaban por los ojos, yo dije, ‘ok, bueno esto es lo que la industria me ve’ y no quiero hacer eso”.