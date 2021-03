Murió a los 80 años Jessica Walter, la actriz de ‘Arrested Development’

La industria de la TV y el espectáculo está de luto nuevamente. La ganadora del Emmy Jessica Walter, a quien muchos recordarán por su papel como Lucille Bluth en Arrested Development, murió a los 80 años de edad en su residencia de Nueva York.

De acuerdo con lo que informan fuentes cercanas, Walter falleció mientras dormía el pasado miércoles 24 de marzo. Por el momento, no se han especificado las causas de su deceso, pero se espera que en las próximas horas se informe la situación.

Fallece Jessica Walter de ‘Arrested Deevelopment’

La muerte de Jessica Walter se dio a conocer este jueves a través de un comunicado emitido por su hija Brooke Bowman, la vicepresidenta ejecutiva de programación en Fox Entertainment, quien recordó con cariño la carrera de la actriz.

“Con gran pesar confirmo el fallecimiento de mi amada madre Jessica. Una actriz en activo durante más de seis décadas, su mayor placer fue llevar alegría a los demás a través de su narración tanto en la pantalla como fuera de ella. Si bien su legado vivirá a través de su trabajo, muchos también la recordarán por su ingenio, clase y alegría de vivir en general“, señaló Bowman en el anuncio recogido por Deadline.

La familia de Walter ha pedido que no se haga envío de flores o cosas por el estilo. Por el contrario, se ha pedido a los fanáticos y a amigos cercanos que realicen donaciones a la asociación Guiding Eyes For The Blind.

Información actualizándose…