¡Ándale! Johnny Depp afirma que en Hollywood existe un boicot en su contra

En los últimos años, el nombre de Johnny Depp se apagó dentro de la industria cinematográfica. Desde que inició el pleito legal en contra de su exesposa, Amber Heard, y las acusaciones de violencia doméstica en su contra, las cosas se complicaron para el actor de 58 años. Pues a pesar de tener proyectos interesantes, las películas donde participó nomás no tuvieron el impacto esperado y hasta dejó papeles importantes, como Grindelwald en Animales Fantásticos.

A un año de que inició la pelea con Heard, Depp no la ha pasado tan bien pues en noviembre de 2020 perdió la demanda por difamación en contra del medio británico The Sun por llamarlo “golpeador de mujeres” (ACÁ les contamos todo el caso). Sin embargo, hace unas semanas se anotó una extraña victoria en los tribunales al tratar de descubrir si Amber cumplió la promesa de donar su acuerdo de divorcio de 7 millones de dólares a la caridad.

Johnny Depp cree que existe en Hollywood existe un boicot en su contra

Durante todo este tiempo, Johnny Depp no ha hablado al respecto pero después de tantas cosas, por fin rompió el silencio. Resulta que el actor recientemente concedió una entrevista al periódico del Reino Unido, The Sunday Times, donde además de platicar sobre su nueva película, Minamata, declaró que en la industria cinematográfica de Hollywood existe una especie de boicot no solo en su contra, también en los proyectos donde participa.

Depp mencionó que la polémica que lo rodea está afectando a la producción de la cinta: “Miramos a esta gente a los ojos y les prometimos que no íbamos a ser explotadores, que la película sería respetuosa. Creo que hemos cumplido nuestra parte del trato, pero los que vinieron después también deberían mantener la suya. Algunas películas afectan a la gente, y esto afecta a los que trabajaron en Minamata y a la gente que vive cosas similares y por cualquier cosa…”.

Más tarde, Johnny Depp dejó muy claro que el problema por el que esta película no está teniendo la recepción esperada es porque en la industria existe una especie de sabotaje para todos sus proyectos y lo evidenciara: “¿Por el boicot de Hollywood hacia mí? Un hombre, un actor, en una situación desagradable y sucia, durante los últimos años… Pero, ya sabes, estoy avanzando hacia donde tengo que ir para hacer todo eso… Para sacar las cosas a la luz”.

¿De qué va la nueva cinta de Depp?

Como ya lo mencionábamos antes, Minamata es la nueva película de Johnny Depp, un drama dirigido por Andrew Levita donde el actor de 58 años interpreta a al fotoperiodista Eugene Smith. Él era conocido por sus “ensayos fotográficos” en la revista Life y visitó la ciudad de Minamata, en Japón para fotografiar y documentar los efectos del envenenamiento por mercurio provocado por la contaminación industrial y la codicia de las empresas.

Hasta el momento, la cinta solamente se ha estrenado en el Reino Unido y al menos en Estados Unidos todavía no tiene una fecha de estreno. El director Lewis ha afirmado que MGM está “enterrando” la película debido a los asuntos legales de Depp, aunque de acuerdo con la misma fuente que entrevistó a Johnny, la compañía cinematográfica dijo que la película sigue en su calendario de estrenos futuros, pero no ha fijado una fecha para ella.