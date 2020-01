‘Joker’ domina los BAFTA 2020 y Rodrigo Prieto aparece entre los nominados por ‘The Irishman’

Este martes 7 de enero, la EE British Academy Film Awards (BAFTA) revelaron los nominados en sus distintas categorías, todas ellas a favor de celebrar el cine que se produce en Gran Bretaña. Sin embargo, para este 2020, los BAFTA decidieron darle una mayor entrada a películas de habla inglesa en general y no sólo filmes de su región. Esto es una sorpresa, y más si consideramos que entraron a la contienda con un mayor número de nominaciones, películas como Joker o Once Upon a Time in… Hollywood, las cuales estarán en la competencia de los premios Oscar 2020.

Joker de Todd Phillips se llevó 11 nominaciones a los BAFTA en las categorías más importantes que incluyen Mejor Película y Actor para Joaquin Phoenix, dejando en segundo lugar a 1917 de Sam Mendes con 9 nominaciones que incluyen estas dos más la de Mejor Película Británica. Las apuestas corren a que estos dos filmes, serán los más premiados de la noche como sucedió con 1917 en los Golden Globe Awards del domingo 5 de enero en los que, sorpresivamente, esta cinta de época se llevó el Globo de Oro a Mejor Director para Mendes y Mejor Película, muy por encima de The Irishman de Martin Scorsese (la favorita de la temporada).

Otra de las sorpresas entre los nominados de los BAFTA 2020, fueron los nombres de Margot Robbie y Scarlett Johansson. Ambas actrices están nominadas por dos películas distintas. Robbie recibió dos nominaciones en la categoría de Actriz de Reparto por Bombshell (Kayla Pospisil) y Once Upon a Time… in Hollywood (Sharon Tate). Del otro lado, Scarlett Johansson recibió nominación como Mejor Actriz por Marriage Story (Nicole) y Mejor Actriz de Reparto por Jojo Rabbit (Rosie Betzler).

Parasite de Bong Joon-ho, película de Corea del Sur que se llevó la Palma de Oro en Cannes 2019 y el Globo de Oro 2020 en Película Extranjera, también aparece en categorías fuertes. El año pasado, los BAFTA nominaron ROMA de Alfonso Cuarón (México) en la categoría de Mejor Película, y este año repitieron la fórmula con Parasite, la cual también compite por Película de habla no inglesa, Director y Guión Original.

The Lighthouse de Robert Eggers (¡al fin!) aparece en la temporada de premios de 2020 en la categoría de Fotografía para Jarin Blaschke, quien ya había trabajado con Eggers en la aclamada The Witch de 2015. Aquí es donde México aparece con el nombre de Rodrigo Prieto, cinefotógrafo mexicano que trabajó con Scorsese en The Irishman. Sin embargo, no la tiene fácil, pues compite contra uno de los favoritos, Roger Deakins por 1917, película de la Primera Guerra Mundial que nos muestra un plano secuencia al estilo, por ejemplo, de Birdman de Alejandro González Iñárritu.

Los premios BAFTA se celebrarán el 2 de febrero de 2020, una semana antes que los premios Oscar del 9 de febrero. Acá les dejamos a todos los nominados de esta edición para que vayan echando sus apuestas y vean cómo se van a poner los premios de la Academia:

Mejor Película

1917

The Irishman

Joker

Once Upon a Time in… Hollywood

Parasite

Mejor Película Británica

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes

Mejor Debut de un escritor, director o productor británico

Bait

For Sama

Maiden

Only You

Retablo

Película de habla no inglesa

The Farewell

For Sama

Dolor y gloria

Parasite

Portrait of a Lady on Fire

Documental

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

Película Animada

Frozen 2

Klaus

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Toy Story 4

Mejor Director

Sam Mendes (1917)

Martin Scorsese (The Irishman)

Todd Phillips (Joker)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in… Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

Mejor Guión Original

Booksmart

Knives Out

Marriage Story

Once Upon a Time in… Hollywood

Parasite

Mejor Guión Adaptado

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

Mejor Actriz

Jessie Buckley (Wild Rose)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan(Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Mejor Actor

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in… Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Taron Egerton (Rocketman)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Mejor Actriz de Reparto

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

Margot Robbie (Once Upon a Time… in Hollywood)

Mejor Actor de Reparto

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood)

Mejor Score

Thomas Newman (1917)

Michael Giacchino (Jojo Rabbit)

Hildur Guđnadóttir (Joker)

Alexandre Desplat (Little Women)

John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Elenco

Joker

Marriage Story

Once Upon a Time… in Hollywood

The Personal History of David Copperfield

The Two Popes

Mejor Fotografía

Roger Deakins (1917)

Rodrigo Prieto (The Irishman)

Lawrence Sher (Joker)

Phedon Papamichael (Le Mans ’66)

Jarin Blaschke (The Lighthouse)

Mejor Edición

Thelma Schoonmaker (The Irishman)

Tom Eagles (Jojo Rabbit)

Jeff Groth (Joker)

Andrew Buckland, Michael McCusker (Le Mans ’66)

Fred Raskin (Once Upon a Time… in Hollywood)

Diseño de Producción

1917

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Once Upon a Time… in Hollywood

Diseño de Vestuario

The Irishman

Jojo Rabbit

Judy

Little Women

Once Upon a Time… in Hollywood

Maquillaje y Peluquería

1917

Bombshell

Joker

Judy

Rocketman

Mejor Sonido

1917

Joker

Le Mans ’66

Rocketman

Star Wars: The Rise of Skywalker

Efectos Especiales

1917

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

Star Wars: The Rise of Skywalker

Cortometraje Británico

Azaar

Goldfish

Kamali

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

The Trap

Cortometraje Británico Animado

Grandad Was a Romantic

In Her Boots

The Magic Boat

EE Rising Star Award (votación del público)

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Micheal Ward