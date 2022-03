“Levanta el cul* y trabaja”: ¿Qué hay con Kim Kardashian y su polémico consejo sobre el trabajo?

Para Kim Kardashian, la polémica no es algo que desconozca como tal. Ya sea por su éxito como personalidad de televisión, por su relaciones personales o cualquier otro aspecto, la también empresaria es foco importante para los medios del espectáculo… y este momento no es la excepción, aunque en realidad también se está llevando una importante cantidad de señalamientos negativos.

¿Qué sucedió con ella? Recientemente, la millonaria familia dio una entrevista para Variety con motivo de la nueva serie The Kardashians que se estrenará a mediados de abril próximo. El asunto es que Kim ofreció al público -y sobre todo a las mujeres- un consejo sobre el trabajo duro y ciertamente, resultó bastante controversial por la manera en que lo dijo y el contexto social en el que vive ella misma.

Como dijimos, Kim Kardashian prácticamente ha hecho de todo dentro de la industria del entretenimiento. Personalidad de televisión, empresaria, actriz… en fin, por proyectos no para y ahora se asoma uno más con el estreno de la ya mencionada serie The Kardashians, que comenzará a transmitirse en la plataforma de streaming de Hulu dentro de unas semanas.

Por ello, tanto Kim como sus hermanas y su madre han estado ofreciendo cualquier cantidad de entrevistas y una de las más sonadas ha sido con el medio Variety… y no precisamente en el buen sentido. Una buena parte de internautas se ha volcado contra Kim tras una polémica declaración con la que quiso ofrecer un ‘consejo’ a las mujeres que la siguen.

“Tengo el mejor consejo para las mujeres que estén en los negocios: Levanta tu maldito cul* y trabaja. Parece que nadie quiere trabajar en estos días“, dijo Kim Kardashian en la entrevista citada. En la misma charla con la periodista Elizabeth Wagmeister, incluso cuestionó el estatus que la persigue sobre que ‘es famosa solo porque sí’.

“Nos enfocamos en lo positivo. Nos partimos el cul*. Si eso es lo que piensas, entonces lo siento. Simplemente no tenemos la energía para eso. No tenemos que cantar o bailar o actuar; podemos vivir nuestras vidas, y bueno, lo logramos… Con todo respeto y con amor, no estoy siendo una [email protected]“, agregó en sus comentarios.

A raíz de que se publicó dicha entrevista, los comentarios negativos han seguidos a Kim Kardashian en redes sociales. A grandes rasgos, muchas usuarias e internautas en general han mencionado que su consejo no aplica es un poco inapropiado tomando en cuenta que ella procede de una familia adinerada.

Incluso, uno de los comentarios más directos ha sido el de la actriz Jameela Jamil, quien no estuvo de acuerdo con lo que Kim dijo y desde sus redes sociales dio su punto de vista: “Creo que si creciste en Beverly Hills con padres súper exitosos en lo que era simplemente una mansión más pequeña… Nadie necesita escuchar tus pensamientos sobre el éxito/ética laboral”.

De la misma manera. muchas otras usuarias de internet se han pronunciado sobre los comentarios de Kardashian y pues acá, les traemos algunas reacciones,

