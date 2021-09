El live-action de ‘La sirenita’ ya tiene fecha de estreno; Disney reagenda otras películas

De aquí pa’lla, de allá pa’cá… Sin duda, la agenda de estrenos cinematográficos no son cosa fácil para ningún estudio, pero alguien tiene que hacerlo, sobre todo si tu nombre es Disney y tienes en la mira un montón de producciones llenas de expectativa, como lo es el eternamente comentado live-action de La sirenita.

La casa productora de Mickey Mouse acaba de anunciar la fecha en que se estrenará la cinta protagonizada por Halle Bailey, la cual esta programada para mediados de 2023. Además, se revelaron algunas reprogramaciones en cuanto a otras producciones venideras como Eternals de Marvel Studios o Encanto.

El live-action de ‘La sirenita’ llegará en mayo de 2023

No cabe duda que dentro de todo el catálogo de producciones live-action que tiene Disney, el de La sirenita -para bien o para mal- ha sido uno de los que más conversación ha generado desde que se anunció. Apenas en julio pasado, la protagonista Halle Bailey compartió un posteo en Instagram donde reveló que ya había terminado la filmación de la cinta.

Lo siguiente, evidentemente, es la posproducción, la inclusión de los efectos especiales y demás detalles que, como se ha visto en entregas de este estilo, prometen una experiencia visual interesante. En ese sentido, es fácil entender que quizá aún estamos lejos de ver un tráiler o un adelanto significativo, pero lo que sí ya tenemos es la fecha de estreno de la cinta.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, el live-action de La sirenita se estrenara el 26 de mayo de 2023, coincidiendo con el fin de semana del Día de los Caídos en Estados Unidos. La película dirigida por Rob Marshall, se sabe, tiene confirmados en el elenco a las estrellas Javier Bardem, Awkwafina, Jacob Tremblay, Melissa McCarthy.

Disney mueve un poco su calendario y revela otras fechas

Además de la revelación de la fecha de estreno de La sirenita, Disney también anunció algunos cambios en su calendario, revelaciones de fechas para producciones futuras y dio una actualizaciones sobre las películas que lanzará en el resto de este 2021.

Empezando por este último punto, se reveló que Eternals (Marvel Studios, 5 de noviembre), The Last Duel (de 20th Century Fox, 15 de octubre), Ron’s Gone Wrong (22 de octubre), The King’s Man (20th Century Fox, 22 de diciembre) y West Side Story (10 de diciembre) llegarán exclusivamente a cines durante 45 días. Después de ese plazo, también se liberarán en Disney+. Lo mismo ocurrirá con Encanto (24 de noviembre), pero esta solo tendrá exclusividad en cines por 30 días para después arribar a la plataforma de streaming.

Por otro lado, Nightmare Alley dirigida por Guillermo Del Toro (vía la subsidaria Searchlight Pictures de Disney) estaba programada para tener un estreno limitado el 3 de diciembre, pero ahora tendrá un lanzamiento amplio en más salas de cine con fecha pactada para el 17 de ese mismo mes.

Además, hay cuatro películas de Marvel sin título que ya están programadas para 2024 en las fechas 16 de febrero, el 3 de mayo, el 26 de julio y el 8 de noviembre. Pixar no se queda atrás y en ese año, tiene dos producciones -también sin nombre- calendarizadas para el 1 de marzo y el 14 de junio. Habrá que estar pendientes.