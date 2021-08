Un nuevo equipo: ¿Quién es quién en ‘Eternals’, la nueva película de Marvel?

Sin duda, estamos viviendo un gran momento para las películas de superhéroes, pues a pesar de todas las complicaciones que vivió la industria cinematográfica a causa del COVID, a lo largo de estos meses se han estrenado producciones esperadas. Sin embargo, también vienen en camino algunas que morimos por ver y en el caso de Marvel y Disney, están por inaugurar la fase 4 de su universo con una cinta que nos emociona y mucho, Eternals.

Después del final de Avengers: Endgame –y de la muerte o retiro de algunos de sus integrantes más queridos–, parece que este será el equipo encargado de poner las cosas en orden dentro del MCU. Pero además de que nos llama la atención la historia, nos quedamos con el ojo cuadrado por el enorme elenco que armaron y sobre todo, porque contará en la dirección con la ganadora del Oscar 2021 a Mejor Director, Chloé Zao.

Pero volviendo al tema del reparto, en Eternals tendremos reunidos a grandes nombres como Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington y más, que darán vida a un montón de personajes espectaculares que quizá, si no eres fan from hell de los cómics, probablemente no conozcas. Pero no te preocupes, que para evitar confusiones y llegues fresco al estreno, acá te contaremos a detalle quién es quién en la nueva cinta de Marvel.

Para empezar, ¿quiénes son los Eternals?

Los Eternals hicieron su primera aparición en su propio cómic publicado el 1 de julio de 1976 y todo gracias a Jack Kirby (leyenda de Marvel y de las historietas en general). En pocas palabras, son una raza de súperhumanos creados por Los Celestiales, unos seres superiores que visitaron la Tierra hace 5 millones de años y que bajita la mano, crearon una rama independiente del proceso evolutivo que originó la vida inteligente en nuestro planeta.

Cada uno de los integrantes de este equipo se concibieron para proteger este planeta. Sin embargo, la cosa no es tan sencilla para ellos ya que como cualquier héroe, tienen que enfrentar a sus enemigos de toda la vida: los Desviantes. Otros datos sobre los Eternos son que no tienen libre albedrío, no pueden abandonar La Vía Láctea ni dañar a los Celestiales y están programados para defender a sus creadores de cualquier ataque.

Salma Hayek – Akja

En Eternals, Salma Hayek dará vida a Akja, la líder del grupo. Cabe aclarar que en realidad, este personaje siempre ha sido hombre en los cómics, pero decidieron cambiarlo a mujer para la película que inaugura oficialmente la fase 4 del MCU. Hablando de su origen, formó parte de Los Eternos Polares y básicamente tiene la mayoría de los poderes de todos sus demás compañeros –que ya llevarán más adelante–, además puede comunicarse con los Celestiales y se le reconoce como el más grande guerrero de su raza.

Gemma Chan – Sersi

Sersi será interpretada por Gemma Chan y seguimos con los personajes clave de Eternals, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque el mismísimo Kevin Feige declaró que ella es la protagonista de la película. En los cómics, Sersi tiene la increíble capacidad de transmutar la materia, aunque también tiene una gran afinidad por la humanidad y un enorme vínculo telepático-empático con Dane Whitman/Black Knight, a quien convierte en su alma gemela de por vida.

Richard Madden – Ikaris

A Richard Madden le tocó ser uno de los personajes más espectaculares y reconocidos de los Eternals, Ikaris. Este héroe es alimentado por la energía cósmica, lo cual le da poderes que van desde poder lanzar rayos, superfuerza y la habilidad de levitar; es casi como una versión de Superman de Marvel. Algo curioso es que a pesar de que es uno de los Eternos originales y de los seres más poderosos, por un tiempo se convirtió en luchador profesional y peleaba bajo el nombre de Iceberg.

Angelina Jolie – Thena

Angelina Jolie entrará al MCU dando vida a Thena en Eternals. Esta es una feroz guerra que además de poseer un gran intelecto y destreza en batalla, puede formar cualquier arma que desee a partir de la energía cósmica. En cuanto a su historia, es interesante que en los cómics tuvo hijos con Kro, el líder de los Desviantes, aunque también desarrolla un estrecho vínculo con su compañero, Gilgamesh a lo largo de los siglos.

Kumail Nanjiani – Kingo Sunen

Por otro lado tenemos a Kingo Sunen, interpretado por Kumail Nanjiani. Dentro de los Eternals, es uno de los personajes con más habilidades en combate, ya que se dedicó a estudiar los caminos de los samurái, llegando a convertirse en unos de los mejores espadachines del planeta. Aunque tiene poderes como sus demás compañeros, prefiere pelear con honor y con tan solo su espada, además es una estrella de acción dentro del cine japonés.

Brian Tyree Henry – Phastos

Quizá Phastos no sea el más poderoso de los Eternals, pero el personaje de Brian Tyree Henry –además de representar a la comunidad LGBTQ+ en el MCU– es vital para el equipo. Resulta que él es el más grande inventor e ingeniero de los Eternos, tanto así que ha creado numerosas armas e invenciones entre ellas la espada de Kingo Sunen. Pero también utiliza sus habilidades y conocimientos para ayudar secretamente a la humanidad a progresar tecnológicamente.

Lauren Ridloff – Makari

Otro cambio de sexo con respecto al cómic original de Eternals es el de Makkari, pues ahora será mujer y en esta ocasión será interpretada por Lauren Ridloff y será la primera super heroína sorda del MCU. Este personaje es conocido por ser el más rápido de su raza y el que más se ha involucrado en sucesos de la Tierra, pues estudió filosofía con Platón, les enseñó la escritura a los egipcios, presenció la Batalla del Álamo e incluso le dio clases a Elvis.

Barry Keoghan – Druig

Dicen que no está de más tener un respaldo, y esto también aplica a la hora de hablar de Eternals. Barry Keoghan será Druig, un héroe con poderes muy similares a las de Sersi y Sprite, pues posee excelentes habilidades en la transmutación de la materia y a la hora de crear ilusiones, además es sumamente inteligente y le sirve al grupo para planear sus estrategias. Como dato curioso, Druig es primo de ni más ni menos que Ikaris.

Don Lee – Gilgamesh

Dejando un poco las habilidades sobrenaturales, tenemos a Gilgamesh, a quien el actor Don Lee dará vida en Eternals. Este es el personaje más fuerte físicamente de su raza y de todo el grupo de héroes, además es el mejor combatiente cuerpo a cuerpo. Padeció una ceguera temporal, para la cual desarrolló fisiológicamente su oído para convertirlo en una especie de radar que le permitía orientarse.

Lia McHugh – Sprite

Ya para terminar con los cambios de sexo dentro de los Eternals, llega Sprite, que ahora será interpretada por la actriz Lia McHugh. En los cómics, este personaje tiene la capacidad de crear ilusiones, habilidad que casi aprovecha al máximo ya que se le considera un bromista y un tramposo que muy pocas veces pueden detener. No sabemos bien cómo funcionará en el equipo pero quién sabe, en una de esas termina siendo el arma secreta para salvar el mundo, ¿no creen?

Kit Harington – Dane Whitman/Black Knight

Por último pero no menos importante tenemos a Kit Harington, que tomará el papel de Dane Whitman. Cabe aclarar que él forma parte del equipo original, pero es un gran jinete, experto combatiente cuerpo a cuerpo, excelente espadachín y notable físico-genetista, que gracias a la magia de la Espada de Ébano –forjada por Merlín, que es inmune a todo tipo de magia, puede cortar casi cualquier sustancia y eliminar encantamientos– logra convertirse en Black Knight.