¡Llegaron las ballenas! Te decimos cómo viajar a Los Cabos ahorrando

El sueño de cualquier viajero es conocer hasta el último rincón de su país antes de comenzar a recorrer el resto del mundo. Pero, cómo rayos lograrlo si resulta más caro visitar los estados fronterizos de nuestro país, que ir a otro continente. Tú relájate y empieza a empacar, que viajamos hasta Los Cabos, buscando la mejor forma de que disfrutes la impresionante belleza de Baja California, sin escatimar placer y ahorrando miles de pesos.

Además, como cada año, cientos de ballenas grises arriban al Mar de Cortés en enero, terminando su viaje migratorio que empieza desde el gélido Océano Ártico hasta las cálidas aguas de Baja California, donde permanecerán hasta marzo o con un poco de suerte hasta abril, para reproducirse y parir a sus crías. Sin duda alguna, el avistamiento de estos cetáceos en la temporada donde permanecen más activos, es un espectáculo natural único y excepcional, añádelo a tu lista de las 100 cosas que hacer antes de morir. Y si a eso le añadimos la belleza de Los Cabos, uno de los pocos lugares del país donde el desierto se funde con el mar y la gran diversidad del estado, te aseguramos que será un viaje épico. Lo prometido es deuda, acá te dejamos unos tips para ahorrar hasta el último centavo.

Transporte aéreo

Tu misión, si decides aceptarla es ponerte a buscar ofertas. Entre las aerolíneas económicas, existen varias promociones que valen la pena. Recuerda que mientras más falte para tu viaje, más gangas podrás hallar. Con unos tres meses de anticipación, fácilmente podrías encontrar boletos sencillos desde la Ciudad de México hasta Los Cabos en 500 – 600 pesos.

Ahora bien, aprender a vivir dentro de la nueva normalidad es una cosa muy diferente a creer que el COVID-19 te hace los mandados. Las aerolíneas cumplen con las normas sanitarias al desinfectar los aviones antes de abordar y colocar filtros HEPA. No obstante, regularmente el avión va lleno y ya sabes lo que dicen, caras vemos, SARS-Cov-2 no sabemos. Así que nunca estará demás llevar tapabocas, anteojos, careta y guantes. Lejos de lo que otros piensen, tu salud es primero.

Transporte local

Desplazarte por Los Cabos en taxis, puede salirte lo mismo que vender un riñón. Te recomendamos asegurar el taxi que te recogerá en el aeropuerto antes de volar y ponerte muy abusado en cuanto aterrices. Aunque queremos pensar que solo son contadas empresas, desafortunadamente hay quienes aplican aquello de “el que no tranza no avanza” y no faltará alguna arrendataria que te querrá ver la ‘cara de turista’. Te aconsejamos apegarte a tu itinerario y verificar la información.

Una vez en la ciudad, descarga la app de Uber, aunque la tarifa te parezca elevada, no se comparará a los cientos de pesos que querrán cobrarte en transporte particular por dejarte a un kilómetro de distancia.

COVID-19

Baja California se ha mantenido en semáforo naranja desde agosto del 2020. No sobra decirte que es importante que portes siempre una mascarilla y cargues un poco de gel antibacteriano. En los hoteles se pide a los huéspedes portar en todo momento tapabocas y mantener la sana distancia. En tanto que las empresas dedicadas a los tours turísticos, se han acoplado muy bien a la nueva normalidad, los viajes se planifican para grupos reducidos y se contempla que los turistas mantengan una distancia de al menos dos metros en todos los tours.

Aunque es importante que quede algo claro, las compañías garantizan la salud de los viajeros y están atentos para que cumplan con todas las normas sanitarias. Sin embargo, es responsabilidad de cada visitante respetar todas las normas para cuidar su salud, la de los turistas, empleados y ciudadanos

Los cabos o Cabo San Lucas

Todo dependerá de las actividades que quieras realizar, pero siempre debes tomar en cuenta que el mar de ambas playas no es para echarte ‘un bucito’, el alto oleaje es ideal para surfear, sobre todo en Cabo San Lucas, donde encontrarás la crema innata de los surfistas de talla internacional.

Ahora que si tu plan es ir a los tours, conocer el pueblo, el malecón y recorrer las hermosas playas de Baja California, como La Paz, Cabo Pulmo o viajar hasta el mismísimo ‘Hotel California’, queda mejor quedarte en Los Cabos. Sin embargo, de cualquier manera ambas playas se encuentran a unos 15 minutos de distancia en auto, por lo que tampoco te desviarás.

Hotel y alimentos

No es ningún secreto que Los Cabos, es un destino carísimo y cuando decimos exclusivo, nos referimos a que un simple encendedor puede llegar a costarte hasta 150 pesos, pero si algo te puedo garantizar, es que vale la pena cada centavo invertido. Consideramos, que la mejor forma de ahorrar en Los Cabos, es hospedarte en un hotel con plan todo incluido.

Aunque no puedes dejar de degustar la gastronomía local, ¡una joya! Mientras que, si tienes la oportunidad de quedarte un hotel en primera línea de playa te permitirá gozar de los espectaculares amaneceres y las sorprendentes puestas de sol, únicas en todo el mundo. Y si creías que el Caribe, era el único océano con diferentes gamas de azules, te tenemos una sorpresa. Como si no fuera suficiente, las playas de Los Cabos, son súper limpias, el gobierno del estado de Baja California, se lleva las palmas, no encontrarás ni una botella tirada, súper limpio.

Tours

Ser mexicano, te convendrá más que nunca. No importa qué empresa elijas para conocer a fondo Los Cabos, los mexicanos tenemos preferencia en cuanto lugar y costo. Así que no olvides llevar tu identificación oficial, que te ofrecerán un descuento sobre el precio para extranjeros. Pero, además, si puedes contratar con algún residente dedicado al turismo, te convendrá mucho más, este es uno de los secretos que ninguna empresa querrá que te enteres.

Dicen que a donde sea que fueres, haz lo que vieres, pero te recomendamos viajar ligero, y tomar tus propias fotografías, si no quieres vender el riñón que te quedaba. Además, la naturaleza te agradecerá llevar un bloqueador solar que sea biodegradable y por favor, no dejes basura en las playas o calles de Los Cabos.

Los imperdibles: