‘Lo volvería a hacer’: El nuevo especial de comedia de Sofía Niño de Rivera para Amazon Prime Video

Seguramente el término ‘stand up’ ya te resulta bastante familiar hoy en día, pero no siempre fue así. Y es que hay una talentosa mujer mexicana que comenzó en esta industria incluso antes de que ese término se hiciera popular en nuestro país. ¿Su nombre? Sofía Niño de Rivera, precursora y pionera del stand up en México, y una de las responsables de abrir la brecha para nuevas generaciones de comediantes.

Con casi 12 años de experiencia, Sofía Niño de Rivera se ha posicionado como una de las comediantes más relevantes y aclamadas del país –te guste o no–, pues ha sabido cómo acercarse y empatizar con mucha gente gracias a sus líneas de ironía y sarcasmo con la que su público se ha sentido identificado a lo largo de los años. Es como aprender a reírte de los problemas cotidianos de la vida, de los procesos de crecer como personas y como sociedad, pero sobre todo, disfrutar del proceso de vivir, justo como ella lo menciona.

Y así como se lee parecería cosa fácil, pero imagina: varios especiales de comedia en plataformas de streaming, películas, series, talleres, cursos, reconocimiento internacional, etc. ¿Qué le falta por hacer? ¿Un podcast, maybe? Igual y sí. “Creo que me falta un podcast, jaja, creo soy la única en México que no tiene un podcast. Ese es el camino recorrido –hasta ahora– de Sofía Niño de Rivera, quien sea como sea, sigue dejando en alto el nombre de México. Ahora en Nueva York.

Pero como –casi toda– historia de éxito, tuvo muchos fracasos y muchísimo trabajo detrás. Y qué decir de sus inicios. “Cuando todavía trabajaba en publicidad, empecé a buscar cómo salirme de ahí casi como hobbie. Empecé con clown y con clases de actuación y talleres de escritura de guión en teatro y así, y el clown fue lo que más me atrapó, que ya incluía un público, pero mi personaje no hablaba, era pura comedia física. Desde ahí me acuerdo la sensación de generar felicidad en el público y de crear. Era muy bonito. Llegué hasta a ir a hospitales de niños a hacer clown y a leer libros. Hasta mi abuelita en Chihuahua me hizo dar un show en su casa, jaja. Y cuando hice eso me enamoré de lo que generaba”, nos contó recordando cómo fueron sus primeros pasos como standupera y el camino que recorrió.

Sofía Niño de Rivera triunfó en Nueva York

Ahora, nos lanzamos a Nueva York a verla en vivo y a todo color con su nuevo show ‘Lo volvería a hacer‘, mismo que fue filmado para Amazon Prime Video, y vaaaya sorpresota que nos llevamos eh… pues más allá de que tuvo dos Sold Out en el Gramercy Theatre y que al término de su rutina la despidieron con ovación de pie y un largo aplauso, nos contó todo el proceso y esfuerzo que hubo detrás y na’mbre… por eso está en donde está. Pero bueno, vayamos por partes.

Este show tiene una historia muy emotiva detrás, pues justo hace 10 años, Sofía Niño de Rivero se estaba presentando igualmente en Nueva York, peeeero con un público que no precisamente iba a verla a ella, con una rutina en inglés, y con una inexperiencia que no le propició más que un duro golpe de realidad que, en su momento, la motivó a seguir preparándose para llegar hasta donde está hoy en día.

Y justamente, 10 años después, la comediante mexicana tuvo dos llenos totales como la estelar de la noche, salió con ovación de pie de un público que ahora sí iba a verla solamente a ella, y neta neta que el cariño que le demostraron sus fans fue algo súper emotivo. ¿Leyeron la parte en la que dijimos lo de ‘fama internacional’? Bueno, ahí pa’ que se den un quemón: en su presentación en el Gramercy Theatre había gente de Venezuela, Italia, Colombia, Ecuador, Chile, México (obvio), Estados Unidos, etc.

“Oye, Sofia, ¿y qué se siente después de 10 años, regresar a esta ciudad ahora con Sold Out?“. Sí, le hicimos la pregunta más trillada del mundo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de ver su reacción. “Creo que no voy a saber lo que realmente siento hasta que pase como un mes, jaja. Porque lo sientes como un sueño, y yo soy súper pesimista en el sentido de que siempre pienso que algo malo va a pasar, porque no puede ser que algo tan increíble esté pasando. Hasta ahora todo ha salido bien, y todavía no lo puedo creer. Todo son cachetadas de humildad, no puedo creer que la gente salga de sus casas y quiera ir a verme. Siento mucha humildad en ese sentido“, contó en exclusiva para Sopitas.com, un día antes de su esperada presentación en Nueva York. ¡Imaginen los nervios!

Y antes de pasar al meollo del show, es importante mencionar algunos detalles necesarios de este especial para Amazon Prime Video. ¿Fue un reto único y especial para Sofía Niño de Rivera? Confirmamos. Fue un reto único y especial para Sofía Niño de Rivera. ¿Por? Ahí les va, no nomás fue cosa de “pararse en el escenario” y sacar risas, sino que ella misma dirigió su especial, lo produjo en conjunto con su esposo, Jorge Bermúdez, y también –obviamente– lo escribió. Así que fue un all around para la comediante mexicana. “Lo mejor que pude hacer, fue hacer equipo con quien hice equipo. Altius, que es la agencia que me representa y la agencia que lo está produciendo, fue el mejor equipo que pude agarrar, porque además de que estoy trabajando con ellos, estoy trabajando con mi esposo, y fue una mancuerna creativa que para mí fue súper importante para dirigir mi primer proyecto porque es la primera vez que dirigí algo. Tener a un equipo en el que confío plenamente fue súper importante para lograr esto“, nos comentó.

Llegó el esperado día

Total que llegamos al Gramercy Theatre, y sea como sea se sintió bien chido ver el nombre de una compatriota mexicana en letras grandes: SOFÍA NIÑO DE RIVERA SOLD OUT. ¿No les da emoción que una mexicana esté triunfando así en el extranjero? A nosotros sí. Un chingo. Ah, pero eso sí, las medidas de prevención ante el COVID-19 estuvieron al tiro. Para ingresar al teatro, debías mostrar sí o sí tu comprobante de vacunación, y siempre se incitó a guardar la sana distancia, tanto al ingreso como a la salida.

“¡¿Cómo están, Nueva Yoooooooork?!“, gritó con voz entre mezclada entre emoción y nerviosismo en cuanto salió al escenario, acto seguido de una ovación bastante maciza de las 400 personas que estaban en el recinto. Vaya golpe de energía. Fuimos testigos de cómo Sofía Niño de Rivera se transforma en el escenario. Literalmente se transforma. En persona luce como una mujer muy amable, amena, y probablemente un tanto seria, y arriba del escenario es una explosión de energía pura. Sí es de reconocerse la agilidad mental que tiene para interactuar con el público, misma agilidad que denotó los años de experiencia que tiene en esto.

Y pues listo, había llegado el momento de presentar ‘Lo volvería a hacer‘ en Nueva York. Pero un momento… ¿por qué demonios se llama ‘Lo volvería a hacer‘? “Se me ocurrió ese título porque muchas veces en la vida el ser humano habla de arrepentirse de cosas que ha hecho, o de si hubiera hecho algo diferente, o de si le salió mal algo. Y muchas cosas en mi vida que sucedieron y que fueron difíciles, lo veía en retrospectiva y decía ‘lo volvería a hacer todo de todas maneras’, desde cómo empecé mi carrera y todo lo que pasó en medio. Todo lo volvería a hacer. Lo difícil que fue la maternidad la primera vez, lo volvería a hacer, y lo volví a hacer, porque me embaracé otra vez, jaja. Todo lo que he hecho lo volvería a hacer. También se presta mucho para hablar de todo tipo de temas en el stand up para crear material“.

Esta rutina dio un giro bastante interesante a lo que anteriormente habíamos visto de la comediante mexicana, un poco más ácida y más arriesgada, pero que funcionó de maravilla. O al menos, el público salió más que satisfecho durante esa casi hora y media de show. ¿Y de qué trató el show? Bueno, pa’ no spoilear nada, solo diremos que hubo sátiras e ironías de las costumbres y tradiciones alrededor del mundo, y hasta tocó temas “chuscos” del proceso de maternidad y de muchas experiencias con las que bastantes mujeres segurito se van a identificar. También hubo algunos destellos de empoderamiento femenino, y resultó bastante interesante escuchar la mezcla entre comedia y realidad de un tema tan necesario. Risas garantizadas. Arriesgo más, y el resultado fue contundente.

Risa, risas, y más risas, y terminó el show. Entre el público estaban sus padres (y uffff, hubieran visto al final cuando les agradeció, cómo sus papás, sentados en una mesa, se tomaron de la mano como un símbolo de “lo logró“… uta, muy muy emotivo), y por ahí también estaban Mau Nieto y Román Torres, amigos y colegas del gremio. Quienes, aunque no son los protagonistas de esta historia, vale la pena reconocer que no se fueron hasta que el último fan se tomó foto con ellos.

Total que terminó el show, y segundos después de dar las gracias a su público –que ya estaba de pie aplaudiendo– tomó un sorbo de agua que reflejaba la alegría y emoción del momento, y con voz aquebrentada no dejaba de agradecer a todos los asistentes del teatro. Al final, dedicó unas palabras nostálgicas de cómo fueron sus inicios en Nueva York, y lo que vivió para estar y ahora aquí. También dedicó unas palabras muy lindas a su esposo, quien como ya mencionamos anteriormente, también produjo el show mediante su productora Altius.

Y así es como Sofía Niño de Rivera triunfó en Nueva York. Ahora sí que pónganse al tiro porque este especial lo podrán encontrar muy pronto en Amazon Prime Video. Fueron dos fechas en NY en las que Sofía dejó el nombre de México muy en alto, y que seguramente cuando veamos el material en la pantalla, no decepcionará a nadie. Pónganse truchas que pronto habrá noticias de la fecha exacta de lanzamient, etc, etc.

Bravo, Sofía. 🙂