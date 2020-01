La entrega número 77 de los Golden Globe Awards se celebró la noche del domingo 5 de enero. Una noche que reconoció a la excelencia de todos los profesionales en la industria del cine y televisión que tanto amamos. Una noche que dejó un poco de todo: risas, discursos políticos, ovaciones de pie, ganadores inesperados, atuendos extraños y muchas cosas más. Aquí les dejamos el recuento de todo lo que vale la pena mencionar sobre estos premios:

La presentación:

-Las risas no se dejaron esperar ni un minuto. El discurso del presentador y comediante Ricky Gervais fue una verdadera joya de comedia ácida. Sin tregua y sin miedo a darle con todo a los que hicieron de los Golden Globes una noche especial, Ricky Gervais se fue directo a la yugular de actores, películas, a la misma Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y hasta a la iglesia católica y a Michael Jackson. Vean aquí la semejante tunda que le dio a todos.

🔥SAVAGE🔥 Ricky Gervais just gave the best opening speech at the #GoldenGlobes ever. He absolutely DESTROYED Hollywood. pic.twitter.com/byRej81Xo0 — Benny (@bennyjohnson) January 6, 2020

Ovaciones de pie:

-Uno de los momentos más especiales de la noche, sin duda fue cuando absolutamente todos los invitados ovacionaron de pie a Elton John cuando salió a presentar Rocketman como una de las nominadas. La ovación fue la más duradera y ruidosa de toda la noche. Una que hasta al propio Bernie Taupin, su acompañante en el escenario sorprendió.

-Otra ovación que se puso realmente emotiva fue la que le hicieron a Tom Hanks cuando le dieron un Premio Honorífico por su magnífica carrera. Tom Hanks es uno de los mejores actores que ha dado la industria. Ha hecho películas realmente fantásticas como Forest Gump, Captain Phillips, The Da Vinci Code y decenas más. Tanto así, que la industria y sus colegas, hoy le hicieron saber lo mucho que le reconocen toda su trayectoria con una ovación de pie que casi lo lleva a las lágrimas.

Tom Hanks se emociona al recoger el #GoldenGlobes por estar en frente de su familia pic.twitter.com/z2UIcEMmc2 — SensaCine (@SensaCine) January 6, 2020

Los rompe quinielas:

-Los que absolutamente nadie vio venir. Como en cada premiación, siempre hay una que otra sorpresa que se sale del guión. En esta entrega de los Golden Globes no fue la excepción. Uno de los momentos más inesperados, fue cuando el el Golden Globe a Mejor Director se lo llevó Sam Mendes gracias a su película 1917. Mendes estaba compitiendo contra Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho y Todd Phillips.

-Otro rompe quinielas se la llevó la misma película de la que estamos hablando. 1917 se llevó el último y más importante premio de toda la noche: Mejor Película. Muchos esperaban que el premio se quedara entre Joker, The Irishman o Once Upon A Time In Hollywood, sin embargo, la película dirigida por Sam Mendes fue la elegida por Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood como la mejor de todo el año.

-Cuando hablamos de sorpresas también tenemos que mencionar a Missing Link, la película que le ganó a Frozen 2, How to Train Your Dragon: The Hidden World, The Lion King y Toy Story 4 en la categoría de Mejor Película Animada. ¡Esta nadie la vio venir!

Congratulations to Missing Link – Best Motion Picture – Animated. – #GoldenGlobes pic.twitter.com/I1HFoqbGR7 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Los discursos:

-Once Upon a Time In Hollywood ganó por mejor guión en la 77a entrega anual de los Golden Globes el domingo, con Quentin Tarantino aceptando el premio. La película superó a Marriage Story de Noah Baumbach, a Parasite de Bong Joon Ho y Jin Won Han, a The Two Popes de Anthony McCarten y a The Irishman de Steven Zaillian. Durante su discurso de aceptación, Tarantino dedicó su victoria a Robert Bolt, “el decano de los guionistas”, al tiempo que se felicitó a él mismo por escribir en solitario el guión de Once Upon a Time In Hollywood. “Lo hice”, le dijo a la audiencia.

Tarantino también agradeció al elenco “fantástico” de la película, señalando que tomaron el guión “de la página y tuvieron que agregar una capa ligeramente diferente de la página”. Algunos agradecimientos fueron para Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Julia Butters, así como para Margot Robbie, a quien el director notó que trajo “más bondad que una película en la que había estado involucrado”.

Quentin Tarantino, writer/director of #OnceUponATimeInHollywood, thanks his pregnant wife in his acceptance speech for best original screenplay at the #GoldenGlobes https://t.co/D5vyLVJMas pic.twitter.com/8rxWwzJd2d — The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2020

-Otro discurso importante fue el de Patricia Arquette, quien aprovechó su momento en el centro de atención en el Golden Globe Awards para describir a los Estados Unidos como un país “al borde de la guerra” en medio de una tensión cada vez mayor con Irán e instó a la audiencia a “rogar y suplicar a todos los que conocemos que voten en 2020”.

“Estoy muy agradecido de estar aquí y celebrar esto, pero también sé que esta noche, 5 de enero de 2020, no vamos a mirar hacia atrás esta noche … en los libros de historia veremos un país al borde de guerra “, dijo Arquette. “Estados Unidos de América, un presidente que tuiteó una amenaza de 52 bombas, incluidos sitios culturales. Jóvenes que arriesgan sus vidas viajando por todo el mundo. Gente que no sabe si las bombas caerán sobre las cabezas de sus hijos y el continente de Australia en llamas”.

Patricia ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada o Película para la Televisión por The Act. Para finalizar su discurso dijo: “Entonces, mientras amo tanto a mis hijos, les ruego a todos que les demos un mundo mejor. Para nuestros hijos y sus hijos tenemos que votar en 2020 y tenemos que rogar y suplicar por todos. Salgamos a votar en 2020. Gracias”.

Just like clockwork… Patricia Arquette makes her #GoldenGlobes acceptance speech all about politics. They just can’t help themselves. pic.twitter.com/CHs3dfIQs6 — Courtney Holland 🇺🇸 (@hollandcourtney) January 6, 2020

-Para muchos fue una sorpresa, pero para la gran mayoría, Joaquin Phoenix era el favorito para llevarse el Golden Globe como Mejor Actor de Drama por el gran papel que hizo en Joker. Por supuesto que subió al escenario para dar el tradicional discurso, sin embargo nadie esperaba que fuera a reaccionar de una manera rara en contra de la crema y nata del cine.

Después de reconocer a sus compañeros nominados, Phoenix, un escéptico desde hace mucho tiempo de las entregas de premios de Hollywood, dijo de plano que “No hay un mejor actor”. Hablando sobre su manera de trabajar, el actor le dedicó unas palabras al director de la película, Todd Phillips: “Soy un dolor en el c*lo. No puedo creer que me hayas soportado”.

Aunque varios de los ganadores de la noche hicieran comentarios políticos y sociales –incluyendo los buenos deseos para Australia en medio de los incendios forestales, así como peticiones para votar en las elecciones de 2020– Phoenix comenzó a hablar sobre la hipocresía en la industria cinematográfica. Tal cual esto fue lo que mencionó: “Es genial votar, pero a veces tenemos que asumir nuestra responsabilidad y hacer cambios y sacrificios en nuestras propias vidas. Espero que podamos hacer eso sin tener que tomar jets privados a Palm Springs, por favor. Estoy muy agradecido por esta noche y con todos ustedes”.

Joaquin Phoenix Best Actor in a Motion Picture Drama Full Speech:#GoldenGlobes pic.twitter.com/yhz1ScCMjp — Joaquin Phoenix Source (@joaquinsource) January 6, 2020

El premio Carol Burnet:

-Uno de los premios más especiales de la noche en los Golden Globes es el premio Carol Brunet. Un premio que se entrega desde el año pasado a personas con una trayectoria impecable en la televisión. Este año, el premio lo recibió la muy querida presentadora Ellen Degeneres, una de las grandes responsables de que E.E.U.U. abriera su mente sobre la homosexualidad.

El outfit:

-Uno de los momentos que más circulan durante y después de las entregas de premios, creando memes legendarios, siempre es el outfit con el que algunos de los invitados llegan a las ceremonias. Generalmente estos momentos se dan en la famosa alfombra roja, lugar que da espacio a las fotos y a las primeras entrevistas. En esta entrega de los Golden Globes, parecía que no íbamos a tener un momento así. La alfombra roja se fue en blanco. Sin embargo, fue Jason Momoa el encargado de dar este momento tan especial unos minutos después. En la comodidad de su lugar, y lejos de las cámaras, el protagonista de Aquaman se quitó el muy elegante saco que lució en su llegada. Hasta ahí nadie más que los que andaban cerca se habían dado cuenta, pero Momoa no contaba con que Brian Cox se iba a ganar un Golden Globe e iba a pasar junto a él. Momento que hizo que las cámaras capturaran como decidió ir por la comodidad absoluta y por mostrar sus brazos de superhéroe. La verdad es que se le vio muy feliz y despreocupado. ¡Justo como debe ser!