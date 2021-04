Los protagonistas que la están rompiendo en las series de ‘911’ y ‘SWAT’

STAR Channel es uno de los servicios más importantes en la actualidad. Actualmente cuenta en su catálogo con series como Los Simpson, The Walking Dead y Duncanville. Pero además de esas, tiene tres producciones (y un spin-off) que valen mucho la pena echarles un ojo: 911, 911: Lone Star y S.W.A.T.

¿Por qué? A continuación les daremos los detalles de estas series para explicarles por qué deben verlas ahora mismo.

911 / 911: Lone Star

Ryan Murphy es sinónimo de éxito. Glee, American Horror Story, The Politician o Ratched, son la prueba de que todo lo que toca se convierte en oro. Y desde luego, su participación en el drama de acción 911, no ha sido la excepción.

Murphy junto a Brad Falchuk y Tim Minear, construyeron el universo de 911, dando paso también al spin-off que lleva por nombre Lone Star y que participa en el drama citadino de dos grandes urbes en las que siempre serán necesarios los agentes de la ley: policías, bomberos y mucho más.

Las historias de cada episodio son impresionantes, pero lo que de verdad llama la atención, es el elenco que lo conforma. Y acá te contamos más de eso:

Angela Bassett

No hay manera de introducir a Angela Bassett que no sea como una de las mejores actrices de los últimos años. Para empezar, y vean que no mentimos, Bassett estuvo nominada un premio de la Academia por Mejor Actriz sin olvidar que es ganadora del Golden Globe en esta misma categoría dentro de una Comedia o Musical.

Así que no es extraño que uno de los aspectos más destacados de 9-1-1 sea Angela Bassett en su personaje de Athena Grant, sargento de la policía de la ciudad de Los Ángeles. Su personaje es maravilloso, pues antes de sumarse a las filas de la policía, Athenea estudia Derecho en Stanford hasta que decide ir directamente tras la justicia en un giro trágico que hace a su personaje alguien memorable.

Peter Krause

Bobby Nash es uno de los personajes más importantes en 9-1-1. Se trata de un bombero que antes de llegar al departamento de Los Ángeles, trabaja en Minnesota donde en un accidente, pierde a toda su familia, razón por la que decide mudarse y empezar de nuevo haciendo lo que mejor sabe hacer: salvar gente.

Nash es interpretado por Peter Krause, quien ha recibido varias nominaciones en distintas ceremonias como los Primetime Emmy Awards, los Golden Globe y los Screen Actors Guild Awards donde ha ganado en dos ocasiones en la categoría de Mejor Elenco de una Serie de Drama. Nada mal…

Jennifer Love Hewitt

A Jennifer Love Hewitt por la serie Ghost Whisperer, o bien, con Criminal Minds, una de la producción para la televisión más populares (y largas, es justo decirlo). Pero hace poco regresó con la segunda entrega de 9-1-1 en la que da vida a Maddie Kendall, una enfermera que se convierte en operadora telefónica dentro del servicio de emergencia.

Esa segunda temporada es interesante, pues supone desde la ficción varios eventos reales: desde temblores, hasta edificios a punto derrumbarse, persecuciones de delincuentes o carreteras intransitables.

Rob Lowe

Rob Lowe es el rey de la televisión, y esto lo decimos tras aparecer en comedias como Parks and Recreation o Californication entre otras. Pero ahora es el turno de 9-1-1: Lone Star donde da vida a Owen Strand el único bombero que sobrevive de la estación que cubrió el atentado del 11 de septiembre. Su personaje, desde cero, reconstruye a todo el equipo y fomenta la unión siempre.

S.W.A.T.

S.W.A.T. está basada en la serie de los años 70 que fue todo un éxito en manos de Steve Forrest como protagonista. Y después de décadas de permanecer como un clásico de la televisión, volvió con una mirada mucha más nueva y con personajes que si bien retoman algunos elementos de la primera entrega, conservan su frescura.

Por eso, a continuación les hablamos de un par de personajes que deben tener en la mira si tienen planeado ver S.W.A.T.:

Shemar Moore

Arrancamos con el protagonista, el mero mero de la serie. Shemar Moore es mayormente conocido por interpretar a Derek Morgan en Criminal Minds. Pero desde que arrancó S.W.A.T., encarna al personaje de Daniel “Hondo” Harrelson, líder de un grupo de agentes especiales que deben atrapar a los criminales más peligrosos del país y del mundo.

El personaje es sensacional, pues no sólo retoma el nombre original de los 70, sino que tiene algunos arcos que lo hace más interesante, sobre todo en la interacción con otros nombres que aparecen en esta producción. Por ejemplo, el personaje de Jessica Cortez, con quien mantiene una relación y que de un punto a otro, se convierte en su superior… Sí, bastante complicado, pero vale la pena verlo.

Stephanie Sigman

Siempre es grandioso encontrarse con actores y actrices mexicanas (o latinas) en producciones internacionales. Y S.W.A.T., con un elenco diverso, nos presenta a la actriz mexicana Stephanie Sigman, quien da vida a Jessica Cortez y quien está en medio de un drama que ha dado mucho de que hablar a partir de su relación con el protagonista (arriba les contamos).

Sigman saltó a la fama en 2011 con la salida de Miss Bala, cinta que se estrenó en el Festival de Cannes de ese mismo año. La película fue aclamada al grado de que decidieron hacer un remake con producción estadounidense. Pero si somos honestos, la original con Sigman es grandiosa, espectacular, tensa y con una buena dosis de drama y acción.

Otro de los papeles más destacados de Sigman es, sin duda, el de Estrella en Spectre de la franquicia de James Bond con Daniel Craig. Ella protagoniza las primeras secuencias de la cinta junto a Craig en una de las escenas más memorables: el Día de Muertos en la Ciudad de México y en medio de una persecución que es, por decir menos, intensa y emocionante.

Por esto, no te puedes perder este lunes 12 a las 10 PM el doble episodio de estreno de temporada de S.W.A.T. y todos los martes 10 PM los episodios de estreno 911 temporada 4, seguido por episodios de estreno de 911: Lone Star segunda temporada a las 11PM