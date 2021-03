Qué sorpresa: ¡Renuevan a ‘Los Simpson’ para dos temporadas más!

La familia más famosa de la televisión seguirá vigente un rato más. Y bueno, quizá hasta se veía venir, pero no deja de sorprendernos todo el tiempo que se han mantenido al aire. Así es: ‘Los Simpson’ han sido renovados para no una, sino dos temporadas más.

Así lo informó FOX en un reciente comunicado y en los días previos a que llegue el capítulo 700 de la serie animada. La renovación llega luego de que hace unos meses también se anunciaran nuevas entregas para Family Guy y Bob’s Burgers.

Algunos disfrutan sin problemas cada nueva tanda de episodios de la familia amarilla. También, por ahí, hay algunos más que dirán “ya déjenlos descansar” (y esa idea también es válida). Lo que es un hecho, es que ‘Los Simpson’ están lejos de salir de la televisión, al menos hasta 2023.

De acuerdo con Variety, FOX anunció este miércoles la renovación de la emblemática serie para sus temporadas 33 y 34 con las que se mantendrán como el show que más tiempo ha estado al aire en la historia de la industria. Nada más para que se den una idea, al término de la trigésima cuarta temporada, el programa habrá producido 757 episodios.

El creador de la serie, Matt Groening, se mostró bastante entusiasmado con algunas declaraciones en un comunicado, donde además dio una especie de adelanto de lo que se verá en las nuevas entregas. “Todos en ‘Los Simpson’ están encantados de renovar una vez más, y estamos planeando muchas grandes sorpresas. Homero perderá un cabello, Milhouse recibirá lentes de contacto y Bart celebrará su décimo cumpleaños por trigésima tercera vez “, comentó el creativo.

Dana Walden, presidenta den Walt Disney Television, también declaró la emoción que sienten en la casa productora por continuar llevando el show al mundo. “Original, brillante, escandalosamente divertida, profética… no hay suficientes adjetivos positivos para describir esta genial comedia que continúa entreteniendo a espectadores de todas las edades”. ¿Será que veremos más profecías como es costumbre?

Woo-hoo! We’ve been renewed for Seasons 33 and 34 on @FOXTV! pic.twitter.com/XqpVde5yoD

— TheSimpsons (@TheSimpsons) March 3, 2021