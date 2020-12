¡Llegará a los cines! Precuela de ‘Mad Max: Fury Road’ ya tiene fecha de estreno

En 2015, llegaba a la pantallas de todo el mundo Mad Max: Fury Road. Esta película estelarizada por Tom Hardy sería la continuación de la travesía desértica de Max Rockatansky, ese rudo aventurero que tiempo atrás interpretaba Mel Gibson. Pero en esta ocasión no venimos a hablarles sobre ellos.

Hace cinco años, otro de los personajes que nos capturó por completo fue Imperator Furiosa que Charlize Theron encarnó a la perfección. Su impacto fue tal que, desde luego, la guerrera merecía tener su propia historia en la pantalla grande… y así será. Warner Bros acaba de anunciar la fecha de estreno para Furiosa.

La fecha de estreno para ‘Mad Max: Furiosa’

Vaya dilema el que Warner ha desatado recientemente. Dicha casa productora anunció hace unos días que varias de las cintas que tiene pactadas para lanzar en 2021 verán su estreno tanto en cines (mientras la pandemia lo permita) y la plataforma de HBO Max. El asunto no cayó bien en la percepción de diversas figuras de la industria, pero no hay mucho que hacer antes los planes de WB.

Sin embargo, el estudio comienza a delinear sus próximas producciones en el muy (pero muuuuuy) largo plazo. Una de ellas será Furiosa, la precuela que nos mostrará la historia del personaje actuado por Charlize Theron en Mad Max: Fury Road.

Ver en YouTube

De acuerdo con lo que informa Variety, la nueva película de la franquicia creada por George Miller verá la luz el 23 de junio de 2023 y, a diferencia de las producciones que Warner contempla en 2021, esta tiene planes para su estreno exclusivo en salas de cine.

Por el momento, lo único que se sabe es que la trama se enfocará en la vida de Imperator Furiosa tiempo antes de los acontecimientos vistos en el largometraje de 2015 y será protagonizada por Anya Taylor-Joy (Beth Harmon en The Queen’s Gambit) con un elenco conformado hasta por Chris Hemsworth y Yahya Abdul-Mateen II. George Miller regresará como escritor, director y productor.

Otras cintas para 2023

Además de la precuela de Mad Max, Warner Bros anunció las fechas de estrenos para otras dos producciones: Coyote vs. Acme y The Color Purple. La primera se centrará en una rivalidad que Willie E. Coyorte (el enemigo del Correcaminos) sostiene con su la marca de que le provee todo tipo de armas. Dirigida por Dave Green y con guión de James Gunn (Guardians fo the Galaxy), la cinta llegará a los cines el 21 de julio de 2023.

Por su parte, The Color Purple está pactada para cerrar ese año el 20 de diciembre. Este será un largometraje musical basado en la obra de teatro de 2004 escrita por Marsha Norman y musicalizado por Brenda Russell, Allee Willis y Stephen Bray. La versión cinematográfica será dirigida por Blitz Bazawule con la producción de Oprah Winfrey y Steven Spielberg.