¡Margot Robbie protagonizará la nueva película de ‘Piratas del Caribe’!

Hace tres años se estrenó Dead Men Tell No Tales, el último esfuerzo de la franquicia Piratas del Caribe. Desde entonces una marea bastante tranquila se vio interrumpida con el anuncio del reboot a cargo de Craig Mazin –creador de la espectacular mini serie de HBO Chernobyl– y Ted Ellliot –guionista regular de las aventuras de Jack Sparrow–. Pero por si esto fuera poco, acaba de llegar una tormenta tropical que emociona a todos los fanáticos de la saga.

De acuerdo a los que reporta The Hollywood Reporter, la guionista Christina Hodson, conocida por su trabajo en Birds of Pray, acaba de firmar con Disney para escribir una nueva película de Piratas del Caribe protagonizada por un elenco completamente femenino. Esta película no tiene ninguna relación con el mencionado reboot y será protagonizada por Margot Robbie.

El longevo productor de Piratas del Caribe, Jerry Bruckheimer, es el encargado de producir ambos proyectos. Tanto el de Elliot-Mazin como el de Hodson-Robbie. Esta última asociación la vimos en pantalla por primera vez en Birds of Pray de este mismo año. Pero un año antes Robbie y Hodson lanzaron juntas el Lucky Exports Pitch Program, una iniciativa destinada a lograr que más mujeres escritoras sean contratadas por estudios para escribir películas centradas en la acción.

Por el momento todos los detalles sobre el guión, la historia y los personajes no se saben. El proyecto se encuentra en sus primeras fases de desarrollo, pero se sabe que la intención no es hacer una serie derivada sino una historia nueva completamente original ambientada en el mismo universo.

Piratas del Caribe es una de las franquicias más lucrativas de todos los tiempos. Juntando sus cinco largometrajes han recaudado más de 4.500 millones de dólares. Sin embargo los productores saben que la historia ha llegado a su límite siendo su quinta producción Dead Men Tell No Tales la segunda con “peor” recaudación con un total de 795 millones de dólares. Por lo mismo saben que si se va a revivir el universo tiene que ser con nuevas historias y nuevos talentos.