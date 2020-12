Martin Scorsese estrenará en Netflix su nuevo documental ‘Pretend It’s A City’

Se nos está acabando el año, y aunque hemos repasado por acá las series y películas más espectaculares que hemos visto en estos casi 12 meses, inevitablemente estamos pensando en las producciones que llegarán en 2021. Netflix viene con un montón de proyectos espectaculares para su plataforma y que seguramente nos dejarán con la boca abierta, y entre ellos tenemos un nuevo documental a cargo del gran Martin Scorsese.

Como recordarán, la colaboración entre el gigante del streaming y el legendario director inició en 2018 cuando trabajaron en The Irishman. Esta cinta no solo les valió el reconocimiento de la crítica y 10 nominaciones al Oscar, sino que creó una estrecha relación entre ambas partes y que continuará con una producción muy especial, un documental llamado Pretend It’s A City, que se centrará en la vida de la escritora, Fran Lebowitz.

Martin Scorsese regresa con un nuevo documental para Netflix

Esta no es la primera vez que Martin Scorsese lleva a cabo una película junto a Leibowitz. De hecho, todo comenzó en 2010 cuando el director neoyorquino trabajó en otro documental para HBO, Public Speaking, que incluía varios clips y entrevista de la también crítica literaria –conocida por sus comentarios agudos sobre la sociedad estadounidense y por publicar obras exitosas como Metropolitan Life y Social Studies–.

Aunque la cosa no paró ahí, pues Fran Lebowitz hasta tuvo un cameo en The Wolf of Wall Street en 2013. Sin embargo, en esta ocasión Scorsese se encargará de contar la visión que la autora tiene sobre una de las ciudades más grandes y cosmopolitas del planeta: Nueva York. O al menos eso es lo que nos dejó ver el tráiler que Netflix liberó hace algunas horas y que seguramente los fans de ambos personajes amarán.

Scorsese nos mostrará la visión de Lebowitz sobre Nueva York

De acuerdo con IndieWire, la sinópsis de Pretend It’s A City es la siguiente: “Fran Lebowitz sabe bien lo que le gusta… y lo que no. Y no es nada tímida a la hora de decirlo. Por décadas, esta crítica y autora ha dado a conocer su opinión, muchas veces de mala gana, pero siempre en voz alta. Neoyorquina hasta la médula, ha elevado la palabra hablada al nivel de arte, con comentarios escuetos pero incisivos sobre la ciudad y sus moradores, sin dejar a nadie al margen”

Por si esto no fuera suficiente, describen a este documental de Martin Scorsese con la escritora estadounidense como: “El producto de la mente de Lebowitz es una guía divertida, que todo neoyorquino por lo menos una vez en su vida ha querido tener y que trata temas que van desde el turismo, el dinero, los viajes en metro y el arte, hasta la habilidad nada despreciable de caminar por Times Square”. Y eso es justo lo que nos muestran en el avance.

En unos cuantos segundos podemos darnos cuenta de que esta cinta no solo explorará los comentarios que tanto el director con Lebowitz piensan sobre los habitantes de La Gran Manzana. En realidad, se trata de una charla amena entre dos viejos amigos que gracias a la edad y las experiencias que han tenido en esta ciudad –la cual conocen como la palma de sus manos–, son capaces de criticarla y mostrar su belleza.

Pretend It’s A City, el nuevo documental de Martin Scorsese sobre Fran Lebowitz estará disponible en la plataforma el próximo 8 de enero. Pero mientras esperamos ese día, a continuación pueden checar el tráiler oficial del filme: