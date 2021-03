Ya de a perdis: Acá los mejores memes que nos dejaron los Golden Globes 2021

¡La temporada de premios ya está aquí! Este domingo 28 de febrero se llevó a cabo la ceremonia número 78 de los Golden Globes, una en donde la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) reconoció lo mejor del cine y la televisión en el último año.

Los Globos de Oro de este 2021 fueron únicos en su tipo gracias a la pandemia de COVID-19. Y es que además de que la ceremonia se recorrió a finales de febrero, en esta ocasión la misma contó con dos sedes simultáneas, una alfombra roja con sana distancia, fallas en internet y varios ganadores recibiendo reconocimientos desde la comodidad de su casa.

Los memes llegaron a los Golden Globes 2021

Esta noche el evento conducido por Tina Fey y Amy Poehler otorgó premios a grandes producciones como The Crown, The Queen’s Gambit, Soul, The Trial of the Chicago Seven, Schitt’s Creek, entre otras más que en los últimos 12 meses captaron nuestra atención y mismas que hoy lograron llegar a la lista de ganadores de los Golden Globes.

Pero bueno, como en todo gran evento mediático los Golden Globes de este 2021 también tuvieron su buena dosis de memes, los cuales a muchos nos ayudaron a no aburrirnos seguir la cobertura minuto a minuto y estar atentos de todo lo que ocurría desde el Hotel Beverly Hilton, en California, y el Rainbow Room de Nueva York.

¡Y acá les dejamos los mejores que encontramos en internet!

Como nosotros los queremos mucho y los queremos ver triunfar (o de a perdis que tengan un tema de conversación en la reunión de Zoom de mañana) acá les dejamos los mejores memes que nos dejaron los Golden Globes 2021, muchos de ellos protagonizados por Anya Taylor-Joy, Sacha Baron Cohen, Joaquín Phoenix y otros más.

¡Ahí les van!

anya taylor joy nuestra CAMPEONA MUNDIAL, viva el asado, viva el tango y viva toda Latinoamérica unida#GoldenGlobes pic.twitter.com/UhLquIp6gQ — Juan David Rojas (@juandavidrrz) March 1, 2021

Y pues sí… en los Golden Globes no podía faltar el vestido que nos regalara un buen meme 😂

Y este es el indicado… ¿o no? #GoldenGlobes pic.twitter.com/bYuhEtI8x3 — SopitasFM (@sopitasfm) March 1, 2021

Viendo que Carey no ganó el #GoldenGlobes 🙄 pic.twitter.com/jv45rZI8UU — the other JLo (@its_jeypee) March 1, 2021

*Gana una mujer en la categoría de ‘Best Director’* Onvres: Inclusión forzada#GoldenGlobes pic.twitter.com/xMw0qTgtPr — Jackie 💛💛 (@Jactay13) March 1, 2021

Emily in paris viendo que no gano a mejor serie tras sobornar a todo los #GoldenGlobes pic.twitter.com/nSmcoAx2qH — Vanessa (@vanebeafari) March 1, 2021