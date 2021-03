Este viernes 5 de marzo, se dieron a conocer a los ganadores del Festival Internacional de Cine de Berlín. Como parte de la Selección oficial, participó una producción mexicana que se llevó el Oso de Plata a la contribución artística: Una película de policías de Alonso Ruizpalacios.

Este Oso de Plata se lo llevó Yibrán Asuad, quien fue el encargado de la edición de este filme producido por Elena Fortes y Daniela Alatorre, quienes participaron también en la producción de Familia de medianoche, un documental que triunfó a nivel internacional en 2019 (está disponible en Netflix).

Una película de policías

Una película de policías es una docuficción protagonizada por Mónica del Carmen y Raúl Briones. A Mónica la recordamos por películas mexicanas como Nuevo orden de 2020 o Año bisiesto de 2010, mientras a Briones se le recuerda por ser uno de los protagonistas de Club de cuervos.

Este último personaje, hizo difícil para los actores, sobre todo para Briones, estar encubierto durante un par de semanas en distintas academias de policías en el país. En preparación para sus personajes, los actores se filtraron en distintos espacios de policías donde dieron cuenta del sistema machista que impera, pero también de la posición de las mujeres que han alcanzado a pesar de los obstáculos (madres solteras o un salario bajísimo).

Esta cinta nos presenta a Teresa y Montoya, quienes a partir de una tradición familiar, deciden convertirse en policías en donde en lugar de encontrar seguridad (más allá de lo inherente del trabajo), descubren un sistema fallido que revela lo mal que están las policías y la sociedad.

Berlín 2021

Durante cinco días se realizaron las actividades de la edición 71 de la Berlinale donde participó esta producción mexicana por el Oso de Oro, el mayor galardón del festival. Finalmente, este premio se lo llevó la película Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (Bad Luck Banging or Loony Porn) de Radu Jude.

Guzen to sozo (Wheel of Fortune and Fantasy) de Ryusuke Hamaguchi se llevó un Oso de Plata por el Gran Premio del Jurado mientras Herr Bachmann und seine Klasse (Mr Bachmann and His Class) de Maria Speth, se llevó el Premio del Jurado.

El Oso de Plata a Mejor Director se lo llevó Dénes Nagy por Természetes fény (Natural Light). Mejor Guion fue para Hong Sangsoo por Inteurodeoksyeon (Introduction) y como mencionamos, el Premio a la Contribución artística fue para Yibrán Asuad por Una película de policías.

Esta es la tercera vez de Ruizpalacios en la Berlinale. En la edición 68 de este festival, estrenó Museo, la cual está protagonizada por Gael García Bernal. Y en 2014, el director mexicano se llevó el Premio a Mejor Ópera Prima por Güeros. Este 2021, volvió con Una película de policías para competir por el máximo galardón de uno de los festivales más importantes del mundo.