Murió a los 54 años Michael K. Williams, actor de ‘The Wire’

La industria del entretenimiento esta de luto. Este lunes, se ha reportado el fallecimiento de Michael K. Williams, uno de los icónicos rostros del elenco de la famosa serie The Wire de HBO. El artista tenía 54 años y entre otros trabajos notables, se le recuerda por sus apariciones de Lovecraft Country y When They See Us, entre otras producciones.

De acuerdo con diversos medios, no se ha especificado la causa del deceso, pero se indica que el Departamento de Policía de Nueva York lo encontraron sin vida en su casa localizada en Brooklyn, la tarde de este día. La noticia fue confirmada por su representante.

Reportan el fallecimiento de Michael K. Williams

El mundo del espectáculo y el entretenimiento se despide de Michael K. Williams. Este lunes 6 de septiembre, la policía neoyorquina arribó cerca de los 2:00 p.m al domicilio del actor, donde desafortunadamente se confirmó su fallecimiento. Momentos más tarde, su equipo de trabajo confirmó el deceso.

“Es con profundo pesar que la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams. Ellos piden su privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable”, dijo en un comunicado (vía The Hollywood Reporter) representante de toda la vida, Marianna Shafran.

El trabajo del actor

La carrera de Michael K. Williams en el entretenimiento comenzó a mediados de la década de los 90 como bailarín, participando en giras de artistas como George Michael y Madonna. Posteriormente, inició en la actuación en 1996 como parte del elenco de Bullet, donde interpretó al hermano de Tupac Shakur.

Inmediatamente, comenzó a conseguir más papeles y en los años posteriores, tuvo apariciones en algunas otras películas esporádicas en series como Los Soprano o La ley y el orden. Finalmente, en 2002 consiguió el que es considerado el mejor papel de toda su carrera: Omar Little en The Wire de HBO. Ahí aparecería en 42 episodios, despidiéndose del rol en la última temporada del show.

A pesar de que ese es el papel con el que se le recuerda más, Michael K. Williams se hizo de una fructífera reputación en HBO como miembro del reparto de otras series y cintas de la cadena como Bessie, The Night Of y Lovecraft Country. Por esta última, recibió una nominación a Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática en la próxima ceremonia de los Emmy.

En total, recibió cinco nominaciones para dicha premiación a lo largo de su carrera, incluyendo una por su aparición en la miniserie de Netflix When They See Us. Otro icónico rol donde se le recuerda es en la serie de HBO Boardwalk Empire como el matón Albert “Chalky” White.

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Michael Kenneth Williams, miembro de la familia de HBO durante más de 20 años. Si bien el mundo es consciente de su inmenso talento como artista, conocimos a Michael como un querido amigo que era amado por todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia por esta inconmensurable pérdida”, mencionó en un comunicado HBO.