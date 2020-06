Mike Henry, voz de Cleveland Brown en ‘Family Guy’ renuncia por Black Lives Matter

El movimiento Black Lives Matter sigue vivo y sigue provocando cambios en todo Estados Unidos y el mundo. Muchos de estos cambios los podemos ver tangiblemente en la industria del entretenimiento. Desde la lamentable muerte de George Floyd inició un nuevo capítulo que una revolución que desde hace siglos ha pedido, y ahora demandado, igualdad.

Un ejemplo es el nuevo caso de Mike Henry, actor que interpretó hasta el día de hoy al personaje Cleveland Brown en la serie animada de televisión Family Guy. En una nueva declaración, señaló que no sería más la voz de Brown convirtiéndose en el último actor blanco en dejar de interpretar a un personaje negro en una serie animada.

Henry ha interpretado el personaje desde que Family Guy debutó en 1999, y en el spin-off The Cleveland Show, que se desarrolló entre 2009 y 2013. Pero ahora tendrán que buscar otra voz. “Ha sido un honor jugar a Cleveland en Family Guy durante 20 años”, anunció en Twitter el viernes. “Amo a este personaje, pero las personas de color deberían interpretar personajes de color. Por lo tanto, dejaré el cargo”.

It’s been an honor to play Cleveland on Family Guy for 20 years. I love this character, but persons of color should play characters of color. Therefore, I will be stepping down from the role. pic.twitter.com/FmKasWITKT

— Mike Henry (@mikehenrybro) June 26, 2020