Mike Tyson encontró un rival a su altura en la ‘Semana del Tiburón’

Ahora sí, Mike Tyson encontró un rival a su medida. El excampeón mundial de peso completo, uno de los más rudos en la historia del cuadrilátero se enfrentará nada más y nada menos que contra uno de los depredadores más voraces del mundo: el tiburón blanco, dentro del especial “Semana del Tiburón” de Discovery Channel. El estadounidense, aparecerá en el capítulo titulado “Tyson Vs Tiburones: Retumbando en el arrecife”, donde por suerte, los escualos carecen de orejas.

El púgil de 54 años, confesó hace apenas unos meses, que a pesar de su miedo a regresar al cuadrilátero, buscaría cómo y con quien organizar una revancha pero, ya saben lo que dicen por ahí, hay que tener cuidado con lo que se desea, pues el boxeador no pudo anticipar que su siguiente combate sería bajo el agua y ante uno de los animales más peligrosos de la Tierra.

Peso completo Vs Peso Pesado

A Tyson, conocido por su furia e imponente fuerza, no le quedó de otra más que aceptar el desafío todo en nombre de la ciencia, aunque podríamos ir a apostando, quien morderá a quien. El episodio será transmitido por primera vez, el 9 de agosto del 2020 en Estados Unidos, llegando a Latinoamérica en las semanas posteriores. Aunque no está claro, de qué forma interactuará el tiburón blanco que solo persigue sus instintos voraces junto al exboxeador, ‘Iron Mike’ dijo en sus redes sociales, que aceptó participar en el programa, para superar sus temores para regresar al ring.

“Aprendí de esta experiencia durante la Semana del Tiburón que cualquier cosa que me intimide, todavía puedo enfrentar el desafío de superar cualquier cosa“, dice Mike Tyson dentro del tráiler que el canal liberó esta semana, donde el exboxeador muestra sus dotes profesionales de una forma exagerada, ayudando a subir el raiting del programa, mucho antes de que empiece. Tal como muestra el video publicado en su cuenta de Instagram, MikeTyson, se luce levantando pesas, derribando una jaula de tiburones, golpeando una tabla de surf e intentando volar un bote inflable.

No obstante, más que un espectáculo, uno de lo atractivos de la ‘Semana del Tiburón, es la locación. Al menos en temporadas anteriores, Discovery Channel viaja hasta el hogar de los tiburones blancos en México: Isla Guadalupe, dentro del estado de Baja California. Además, con Mike Tyson, la adrenalina se mantendrá durante toda la temporada, pues no hay forma de tener un back up o si quiera ‘ensayar’, cuando el comportamiento de los tiburones blancos es impredecible, lo único que piensanes devorar todo lo que se cruce a su paso.