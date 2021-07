Muere a los 80 años Alfonso Zayas, icónico actor del cine de ficheras

Cuando se habla del llamado “cine de ficheras”, saltan a la mente una infinidad de actores dominadores del albur: Luis de Alba, César Bono, Rafael Inclán, Lalo El Mimo, Flaco Ibáñez…. Pero quien resalta de tan pintoresco grupo es, sin duda, Alfonso Zayas.

Casi al filo de la medianoche se dio a conocer la muerte de Alfonso Zayas Inclán. De acuerdo con el comunicado firmado por la familia del actor, éste falleció la noche del jueves 8 de julio de causas desconocidas. El protagonista de varias de las películas más emblemáticas del cine de ficheras tenía 80 años.

“Para despedirnos de él, hemos decidido velarlo y realizarle una ceremonia de manera privada, únicamente con su familia y amigos, por lo que pedimos de la manera más atenta su comprensión y respeto”, agrega el comunicado publicado en la cuenta oficial de Alfonso Zayas.

Nacido en Tulancingo, Hidalgo, en 1941, Alfonso Zayas es recordado por protagonizar películas como La Pulquería (1 y 2), El ratero de la vecindad y El día de los albañiles; sin embargo, su carrera como comenzó desde muchos años antes. No podía ser de otro modo, ya que perteneció a una de las familias actorales más importantes de nuestro país, en la que destacan nombres como Miguel Inclán, Enriqueta Reza, Raúl Chato Padilla, así como Rafael Inclán y Raúl Padilla, Chóforo.

“Yo no quería ser actor, porque no se vivía bien de eso. Él único pariente famoso que tuve fue Miguel Inclán, todos los demás actuaban pero no ganaban mucho”, comentó para Distrito Comedia Zayas, quien antes de ser actor se desempeñó como floor manager en Televicentro, donde rápidamente sus compañeros se dieron cuenta que tenía facilidad para la comedia.

Aunque el nombre de Alfonso Zayas es directamente relacionado con ficheras, desnudos y humor basado en albures pasados de lanza, uno de sus principales trabajos fue en la serie televisiva de humor blanco, La criada bien criada, donde interpretaba a “Tacho”, uno de los varios pretendientes de “Inocencia”, papel de la actriz María Victoria.

Con el declive del cine de ficheras a finales de los 80, Alfonso Zayas se refugió en los videohomes, los cuales siguió protagonizando hasta hace algunos años. Ya sin nada de la atención que recibió en su momento, el actor tenía espontáneas participaciones en programas televisivos. Sin embargo, su nombre e icónica figura nunca ha dejado de estar presente en la memoria colectiva.