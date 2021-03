Mueren por salvar el mundo: Checa el primer tráiler de ‘The Suicide Squad’

Este 2021 es el bueno… o al menos va a mejorar en cuanto a los estrenos en cartelera. Y uno de los más esperados es The Suicide Squad, la segunda entrega que cae en manos de James Gunn, lo cual ha aumentado las expectativas después del no muy exitoso recibimiento de Suicide Squad de David Ayer.

Pero borrón y cuenta nueva. Este 2021 se estrena The Suicide Squad con un elenco espectacular. Y para que nos demos una idea de cómo va a estar, es que Warner Bros. ha liberado el primer tráiler oficial de esta entrega… y créanos, se va a poner muy divertido, muy intenso y hasta emocional.

En el tráiler podemos ver cómo The Suicide Squad está en una misión especial para rescatar a Harley Quinn… quien como sabemos, nunca ha necesitado ser rescatada. Pero esto sirve para que Harley conozca los nuevos integrantes del equipo como Bloodsport, quien de ninguna manera llega a ocupar el lugar de Deadshot…

El personaje de Amanda Waller vuelve a reunir a este grupo de criminales para que mueran en su intento por salvar el mundo. Por lo que Quinn y compañía, han de reunir a nuevos antihéroes para que le entren a la contienda como en el caso de Savant, a quien le han de colocar un dispositivo en la cabeza para que no se escape ni haga nada indebido.

También por ahí vemos al personaje de Joaquín Cosío, quien durante un buen rato se rumoreó sería el villano de la película. En el tráiler de The Suicide Squad lo vemos apenas unos segundos como un militar… así que habría que esperar un segundo avance o que Gunn y el elenco revelen más información para previo al estreno de la cinta a principios del mes de agosto.

Aquí les dejamos el tráiler de The Suicide Squad:

El tráiler de The Suicide Squad es R-Rated… lo cual es una buena noticia porque la película entonces se pondrá más brutal. De este modo, y si tienen inconvenientes con YT por las restricciones de edad, acá les dejamos el avance desde la cuenta oficial de Twitter de la película:

From the horribly beautiful mind of @JamesGunn, #TheSuicideSquad hits theaters and @HBOMax August 6. Watch the Official Red Band trailer now, ❤️ to subscribe, and be among the first to receive content up until release! pic.twitter.com/O4fw1pbvXO

— The Suicide Squad (@SuicideSquadWB) March 26, 2021