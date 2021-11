Murió a los 85 años Dean Stockwell, actor de ‘Viajeros en el tiempo’ y ‘Dune’

Este 9 de noviembre es un día muy triste para la industria del entretenimiento, pues lamentablemente está de luto ya que se reportó que el afamado actor estadounidense, Dean Stockwell, murió a los 85 años. Sin duda, esta es una enorme pérdida no solo para su familia, también para todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado durante cerca de siete décadas de carrera. Se fue una verdadera estrella que sin tantos reflectores, brilló con luz propia en Hollywood

Hasta el momento no se ha confirmado la causa exacta de su fallecimiento; sin embargo, y de acuerdo con Variety, fuentes cercanas a Stockwell revelaron que murió en paz, mientras dormía en su casa y junto a sus seres queridos. Probablemente no les suene su nombre, pero estamos seguros que lo han visto en al menos una ocasión, pues con la enorme trayectoria que tuvo, participó en un montón de proyectos icónicos e incluso fue reconocido por su enorme trabajo.

Un breve repaso a la carrera de Dean Stockwell

Robert Dean Stockwell nació el 3 de marzo de 1936 en North Hollywood, California. Fue hijo de los actores Harry Stockwell y Nina Olivette, y hermano del también desaparecido actor Guy Stockwell. Es por eso que desde muy pequeño incursionó en la industria cinematográfica, ya que fue contratado como actor infantil por la Metro-Goldwyn-Mayer cuando apenas era un niño. Para 1945 tuvo su primera participación en el cine, con un papel en la película Valley of Decision.

Otras cintas en las que apareció en sus primeros años de carrera fueron Anchors Aweigh y The Green Years. Sin embargo, con el paso del tiempo, la trayectoria de Stockwell fue una verdadera montaña rusa, ya que de repente pausaba su carrera y por momentos no se sabía mucho de él. Finalmente en la década de los 60 y 70 se estableció como un actor reconocido, pero fue hasta 1984 cuando tuvo la oportunidad de interpretar a un gran personaje, el Doctor Yueh en la adaptación de Dune de David Lynch, con quien también colaboró en Blue Velvet.

Ganó un Golden Globe e incluso lo nominaron al Oscar

Sin embargo, este no fue el único papel importante en la carrera de Dean Stockwell. Entre 1989 y 1993, y durante cinco temporadas, dio vida al almirante Al Calavicci en la serie de ciencia ficción de NBC, Quantum Leap –o Viajeros en el tiempo como la conocimos por aca. Este papel le valió múltiples nominaciones a los Primetime Emmys y a los Golden Globes, y en 1990 se llevó el Globo de Oro por esta producción en la categoría de mejor interpretación de un actor en un papel secundario en una serie, miniserie o película hecha para la televisión.

Stockwell también obtuvo una nominación al Oscar como mejor actor de reparto por la película de 1988, Married to the Mob. Antes de eso, lo nombraron dos veces mejor actor en el festival de cine de Cannes, en 1959 y 1962. La primera de ellas fue por Compulsion, en la que Stockwell repitió un papel que había interpretado anteriormente en Broadway y donde compartió créditos con el legendario Orson Welles. Así que como verán, era un verdadero actorazo.

Durante los 90 y los 2000, vimos a Dean Stockwell en distintas películas y series como Air Force One, Paris, Texas, To Live and Die in L.A., The Rainmaker y The Player. Recientemente tuvo un papel recurrente en Battlestar Galactica, donde interpretó a John Cavil, aunque la última película que hizo fue Max Rose, un drama de 2016 en el que dio vida a Ben Tracey. A partir de ahí, sus apariciones públicas fueron muy pocas hasta que lamentablemente perdió la vida.