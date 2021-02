Murió a los 44 años Dustin Diamond, ‘Screech’ de ‘Salvados por la Campana’

Iniciamos este mes con una noticia muy triste y que seguro será un duro golpe para los nostálgicos de finales de los 80 e inicios de los 90. Pues lamentablemente Dustin Diamond, el actor que interpretó al entrañable Samuel ‘Screech’ Powers en la versión original de Salvados por la Campana murió este 1 de febrero a los 44 años edad, luego de luchar en los últimos días contra un cáncer que le diagnosticaron arrancando 2021.

De acuerdo con Variety, la causa oficial de su fallecimiento fue un carcinoma en el pulmón, el cual le encontraron hace tres semanas y por lo mismo, todo este tiempo lo mantuvieron hospitalizado. Según la misma fuente, sus representantes publicaron un comunicado donde daban más detalles sobre su deceso, y en el que mencionaban que Diamond se fue en paz: “Dustin no sufrió. No tuvo que permanecer sumergido en el dolor. Por eso, estamos agradecidos”.

¿Quién fue Dustin Diamond?

Dustin Diamond nació el 7 de enero de 1977 en San José, California. Obtuvo sus primeros créditos oficiales como actor en pequeños personajes como en la película para la televisión, Yogi’s Great Escape y en un episodio de la serie It’s a Living de 1987; sin embargo, llegó su gran papel apenas un año después. En Good Morning, Miss Bliss interpretó a ‘Screech’ durante 13 episodios, programa que sería la base de Salvados por la Campana.

En este recordado show, Diamond actuó hasta 1992 pero a medida que su personaje fue dejando atrás la escuela y crecía, continuó repitiendo su papel para la franquicia en varios spin-offs que se produjeron con el paso del tiempo, como Saved by the Bell: The College Years y Saved by the Bell: The New Class, esta última serie la protagonizó durante seis años. Como verán, ‘Screech’ fue parte importante de su vida.

Después de ‘Salvados por la Campana’

Además de este personaje, Dustin Diamond apareció como él mismo en un montón de programas y películas después de su etapa de estrella infantil, como Dickie Roberts: Former Child Star, Four Corners Road y en Celebrity Big Brother, la versión británica del reality show. Una de las últimas veces que lo vimos en televisión fue en 2017, cuando lo invitaron a aparecer en el show de Adult Swim, Your Pretty Face Is Going to Hell.

Diamond escribió unas memorias sobre su paso por Salvados por la Campana, el libro relata supuestas controversias relacionadas con miembros del elenco y en las que también estuvo involucrado. Por si esto no fuera suficiente, también estuvo involucrado en la música, pues formó el grupo de metal alternativo Salty The Pocketknife, donde Dustin tocaba el bajo y que se disolvió tras grabas su único álbum de estudio.