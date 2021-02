Christopher Plummer, conocido actor de películas clásicas como The Sound of Music y Beginners, murió los 91 años de edad. De acuerdo con Variety, Plummer murió en su casa de Connecticut rodeado de su esposa, familiares y amigos.

En un comunicado, Lou Pitt, amigo y manager de Plummer, comentó “Christopher fue un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión… Fue un tesoro del Teatro Nacional que siempre apreciaba sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, tocó nuestros corazones, y su vida legendaria tendrá un impacto en las próximas generaciones. Estará pro siempre entre nosotros“.

Christopher Plummer

Arthur Christopher Plummer, nació en Toronto el 13 de diciembre de 1929. Plummer se crió en Montreal, y su debut como actor lo hizo en teatro en 1948 con la obra Cymbeline como parte del Canadian Repertory Theater en Ottawa. Aquí participó en varias producciones de teatro e hizo su incursión a la televisión con Othello.

En la década de los 50 se mudó a Nueva York en Estados Unidos donde trabajó en la televisión en vivo en programas como Kraft Television Theatre, Hallmark Hall of Fame, Producers’ Showcase, Appointment With Adventure y Omnibus.

A mediados de esta misma década, en 1954, Plummer tuvo su debut en Broadway en la obra The Starcross Story. También formó parte del elenco de la producción de Medea, The Lark y J.B. Fue hasta 1956 que Plummer llamó la atención de la crítica cuando protagonizó la producción de Henry V. Aquí se convirtió en el primer actor no británico en liderar la obra.

El resto de la década apareció en muchas obras más, las más destacadas dentro del catálogo de Shakespeare, y algunas producciones para la televisión relacionadas a su carrera en teatro.

The Sound of Music

El debut de Christopher Plummer en la industria del cine llegó en 1958 con Stage Struck de Sidney Lumet. Pero fue hasta 1965 que llegó su rol más importante, hasta la fecha, dentro del musical The Sound of Music (La novicia rebelde) junto a Julie Andrews.

En esta película dio vida al Capitán Von Trapp, líder de una familia austriaca que contrataba a una novicia para cuidar a sus rebeldes hijos. Maria, interpretada por Andrews, cambia toda la dinámica de la familia hace que vuelva la felicidad a la casa del capitán, la cual se había esfumado tras la muerte de su esposa.

The Sound of Music está ambientada en la Segunda Guerra Mundial con la invasión e imposición nazi en Austria. Es uno de los musicales más aclamados y es considerado un clásico en la historia del cine. Esta cinta tiene una historia interesante, pues fue la producción que salvó de la bancarrota a 20th Century Fox después del fracaso comercial de Cleopatra de 1963.

En este mismo periodo participó en películas como The Fall of the Roman Empire, The Night of the General o Inside Daisy Clover.

Ver en YouTube

El nuevo milenio

Durante la década de los 60, la carrera de Plummer se vio afectada por algunos problemas personas relacionados a sus matrimonios y el consumo de alcohol. Para los 70, el actor retomó su lugar como uno de los actores más importantes de su generación al aparecer en distintos proyectos de la televisión, teatro y cine.

Al cierre de 1990, Plummer apareció en producciones más grandes e internacionales como Star Trek VI: The Undiscovered Country, 12 Monkeys de Terry Gilliam, pero sin dejar de lado su amor por el teatro. Fue en 1996 que se llevó un Tony como mejor actor principal por su participación en Barrymore, su más grande éxito en críticas.

Para arrancar el nuevo milenio, Christopher Plummer se concentró en varias producciones fílmicas de mediano y gran éxito comercial y de críticas como National Treasure, Syriana, Inside Man, The New World (con Terrence Malick) y Alexander.

En 2009, Plummer prestó su voz para un personaje animado en la película de Pixar titulada Up de Pete Docter. Aquí dio vida a Charles F. Muntz, un explorador que se queda atrapado en la región de Cataratas del Paraíso en su intento de capturar un exótico ave. Este trabajo le valió la aclamación de la crítica y recibió una nominación a Mejor Película en los premios Oscar de 2010.

Ver en YouTube

Beginners y el resto de la década

En 2009, Plummer recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor de Reparto por la película The Last Station. No se llevó el premio de la Academia (ese año lo obtuvo Christoph Waltz por Inglourious Basterds) pero sí varios reconocimientos internacionales tras interpretar a León Tolstoi.

La segunda década del nuevo milenio arrancó de maravilla para Plummer. En 2011, apareció en Beginners de Mike Mills, película por la que recibió un Oscar al Mejor Actor de Reparto.

Plummer apareció en filmes como The Girl With The Dragon Tattoo de David Fincher, Elsa & Fred y Danny Collins. Fue hasta 2018 que volvió a competir por un premio de la Academia por su trabajo en All the Money in the World de Ridley Scott. Plummer remplazó a Kevin Spacey en el personaje de John Paul Getty III. Spacey salió del filme tras la controversia de sus acusaciones de acoso sexual.

En 2019 estrenó Knives Out de Rian Johnson junto a Cliffs of Freedom y The Last Full Measure.