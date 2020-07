Netflix anunció un nuevo spin-off de ‘The Witcher’, ‘Blood Origin’

Tenemos grandes noticias directamente desde el Continente. Todos aquellos fanáticos de la exitosa serie de adaptación The Witcher, es momento de emocionarse porque oficialmente vamos a viajar al pasado en su próximo spin-off The Witcher: Blood Origin.

Netflix confirmó la creación de la serie limitada de seis capítulos y reveló algunos detalles interesantes. La historia, como su nombre lo dice, contará los orígenes del primer Witcher y se sitúa 1.200 años antes del espectáculo principal protagonizado por Henry Cavill.

The Witcher: Blood Origin

La descripción oficial dice que la serié “contará una historia perdida en el tiempo: el origen del primer Witcher y los eventos que conducen a la ‘conjunción de las esferas’, cuando los mundos de monstruos, hombres y los elfos se fusionaron para convertirse en uno”.

Para este nuevo spin-off, Declan de Barra, quien escribió un episodio de The Witcher y produjo la temporada 2 de Netflix/Marvel Iron Fist, será el productor ejecutivo en Blood Origin. Para que se mantenga la línea de la amada serie, la productora creativa de The Witcher, Laruen Schmidt Hissrich, pasará a ser la productora ejecutiva.

Por su parte, y muy importante para que realmente funcione el spin-off y tenga el éxito esperado, el autor de las novelas de The Witcher que generó la franquicia, Andrzej Sapkowski, tendrá un papel como consultor creativo. Así que si bien estará en el asiento del copiloto, Sapkowski tendrá algo que decir al respecto sobre el universo que creó.

Declan de Barra habló en el comunicado de presa oficial sobre la emoción que le causa contar la historia de los orígenes de The Witcher. “Una pregunta ha estado ardiendo en mi mente desde la primera vez que leí los libros de The Witcher: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos?“.

Los verdaderos orígenes

Continuó: “Siempre me ha fascinado el auge y la caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecieron justo antes de esa caída. Cómo vastas extensiones de conocimiento se pierden para siempre en tan poco tiempo, a menudo agravado por la colonización y una reescritura de la historia. Dejando solo fragmentos de la verdadera historia de una civilización”.

The Witcher: Blood Origin llegará para convertirse en el segundo spin-off de la serie. Recuerden que a principios del año, Netflix anunció una serie de anime llamada Nightmare of the Wolf, basada en el origen del mentor de Geralt y su compañero brujo Vesemir.

Los detalles de la producción son muy escasos en estos momentos, el coronavirus todavía hace de las suyas y los estudios de producción aun no logran regresar a toda su capacidad. Lo que sí se sabe, es que se espera que The Witcher: Blood Origin comience su rodaje en el Reino Unido en las próximas semanas.

En cuanto a la esperada segunda temporada de The Witcher, la historia de Geralt retomará camino cuando se reanude su producción el día 2 del próximo mes.