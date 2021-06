Netflix revela la fecha de estreno de la tercera temporada de ‘Sex Education’

Una de las series que más esperamos para este 2021 dentro de las originales de Netflix, es Sex Education con su tercera temporada. De manera sorpresiva, esta producción que se estrenó en 2019, se convirtió en un éxito inmediato, y su segunda entrega siguió con la tendencia al presentarnos sí, una historia adolescente, pero desde una perspectiva diferente.

¿A qué nos referimos con esto? Que Sex Education podría parecerse a muchas series coming-of-age que rondan no sólo en Netflix, sino en varias plataformas: adolescentes viviendo dramas innecesarios (algunos propios de la edad), pero en su mayoría dentro de situaciones inverosímiles que no lo gran alinearse a todo público (cof cof Riverdale).

Sex Education tiene adolescentes, temas de identidad, problemas para comunicarse con sus padres y con [email protected], y pone al centro el tema del sexo sin necesariamente convertirse en la premisa central. Suena extraño, pero logra un balance interesante. Por eso nuestra emoción con que ya se anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de esta serie…

Sex Education

Netflix finalmente reveló que la tercera temporada de Sex Education llegará a su plataforma el próximo 17 de septiembre de 2021. (AQUÍ te dejamos los estrenos del mes de julio). La primera entrega de esta serie se estrenó en enero de 2019, y un año después, en enero de 2020, llegó la segunda temporada; por lo que se esperaba que esta tercera parte llegara en enero de 2021… pero pandemia.

Como sabemos, la pandemia retrasó algunas producciones, y Sex Education no fue la excepción, por lo que hubo algunos retrasos que afectaron la fecha de salida. Pero ya pasamos la peor parte, y ahora tenemos ya la fecha de estreno. ¿Esta será la última temporada? Lo más probable es que no, y Netflix no ha dicho nada al respecto, pero si somos [email protected], es una de las pocas series que esperamos duren un poquito más.

¿Y en qué nos quedamos?

El anuncio de la fecha de estreno llegó con nuevas imágenes de esta temporada protagonizada por Maeve, Aimee, Otis, Eric, Adam y los nuevos personajes que se integran. Lo que más nos llamó la atención, es que los estudiantes traen uniforme, lo que suponemos será una nueva medida impartida por la escuela (antes traían “ropa de calle”).

Como recordamos, Adam finalmente se revela frente a toda la escuela y decide iniciar una relación con Eric, quien ya tenía una pareja, Rahim, que conocimos en la segunda temporada. Mientras, Otis por fin le revela sus sentimientos a Maeve (por teléfono), pero el personaje de Isaac decide interponerse… lo cual complicara muchísimo las cosas.

Esta temporada también nos mostrará el estatus de Jean Milburn y Jakob; lo que sucederá con Jackson tras abrazar su amor por la actuación; la relación de Ola con Lily; la situación de Ruby y Olivia; y desde luego lo que sigue con Erin, la mamá de Maeve. En resumen, se va a poner buena.