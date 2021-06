Netflix lanza el tráiler de ‘Trollhunters: Rise of The Titans’ de Guillermo del Toro

No cabe duda de que las plataformas de streaming aún tienen un montón de sorpresas para lo que resta del año, pues algunas se han guardado algunas cartas fuertes que verán la luz en los próximos meses. Una de ellas es Netflix, que continuará presentándonos series y películas que llaman nuestra atención pero en el campo de la animación, uno de sus proyectos más ambiciosos es la nueva producción de Guillermo del Toro: Trollhunters: Rise of the Titans.

Justo antes de ganar el Oscar en 2017 por The Shape of Water, el director mexicano presentó la primera parte de esta serie bajo el título de Tales of Arcadia. Gracias al éxito que tuvo en el servicio, entre 2018 y 2019 apareció una trama derivada de la historia original, 3Below: Tales of Arcadia; y en 2020 llegó Wizards: Tales of Arcadia. Sin embargo, todo esto continuará con una nueva aventura épica que promete muchísimo.

Netflix nos presenta el tráiler de ‘Trollhunters: Rise of the Titans’

Hace algunas semanas, a inicios de mayo para ser exactos, el propio Guillermo del Toro compartió con todo el mundo el primer teaser de Trollhunters: Rise of the Titans, que da un paso más allá pues en lugar de hacer otra temporada de la serie de televisión, crearon una película completa. Una vez más, el cineasta tapatío nos avisó que este 15 de junio llegaría el tráiler oficial y finalmente, Netflix lo liberó y se ve espectacular.

En este primer vistazo, nos muestran que las cosas en Arcadia –donde se desarrolla la historia principal– se saldrán de control, pues a pesar de parecer un lugar normal, se esconden entre líneas mágicas y místicas un montón de criaturas sobrenaturales como troles, alienígenas y magos. Pero en esta ocasión, los personajes que hemos visto en las entregas pasadas deberán unirse para derrotar a una amenaza aún más grande.

Para que se den una idea de cómo está el asunto, los héroes deberán proteger a la humanidad de la malvada Orden Arcana, que usa su magia negra incontrolable para invocar titanes milenarios capaces de destruir el mundo. Así que nuestros protagonistas tendrán que luchar y darse con todo en contra de este grupo para controlar los hechizos y así salvar a nuestro planeta. Una aventura que no será sencilla pero que visualmente luce increíble.

Trollhunters: Rise of the Titans, la continuación de esta historia fantástica creada por Guillermo del Toro, se estrenará en exclusiva dentro del catálogo de Netflix el próximo 21 de julio. Y mientras esperamos que llegue la fecha para ver esta película, chequen a continuación el tráiler oficial: