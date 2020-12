“Nuestra audiencia entiende”: Netflix no considera necesario aclarar que ‘The Crown’ es ficción

‘The Crown’ es una de las series más vistas en Netflix y la realeza británica lo sabe muy bien. Tanto así que andan medio inquietos con todo lo que se “revela” en cada uno de sus capítulos, y eso los llevó a solicitar a la plataforma incluir una pequeña leyenda donde se diga que no todo lo que verán los espectadores en la pantalla es real.

Y es que algunas cuestiones mostradas en la recién estrenada cuarta temporada de ‘The Crown’, donde todo gira en torno al triángulo amoroso entre que hubo entre el príncipe Carlos, Diana de Gales y Camilla Parker-Bowles, está afectando seriamente la imagen de la corona británica, o al menos así lo dicen algunos de sus miembros.

Bueno, este tema ha escalado tanto, que Oliver Dowden, secretario de cultura de Londres, dijo a medios británicos que enviaría una carta a Netflix para pedir la famosa aclaración de que las situaciones mostradas por ‘The Crown’ son mera ficción, para evitar afectar la imagen de la familia Real de Gran Bretaña. (Porque eso de hacer enojar a Isabel II, créanlo, no es buena idea).

Pero Netflix no aclarará que ‘The Crown’ es ficción

Pero aunque el gobierno de Gran Bretaña es todo un peso pesado, Netflix no se achica y ya respondió que no consideran necesario informarle al público que no todo en la serie es real. La plataforma informó en un comunicado, citado por Deadline, que están seguros de que su audiencia entiende que se trata de una ficción y por eso no hay motivo para incluir la aclaración.

“Siempre hemos presentado a ‘The Crown’ como un drama y ​​tenemos plena confianza en que nuestra audiencia entiende que es una obra de ficción que se basa en eventos históricos. Como resultado, no tenemos planes y no vemos la necesidad de agregar una exención de responsabilidad“, señaló Netflix.

Hermano de Lady Di fue uno de los más molestos

‘The Crown’ no tuvo problemas de esta clase en las primeras tres temporadas, no al grado de lo que se está viviendo ahora. Pero la neta era de esperarse ya que el tema de Lady Di siempre ha generado una enorme polémica por todas las acusaciones, teorías y supuestas conspiraciones detrás de su llegada al Palacio de Buckingham y, por supuesto, de su muerte.

De hecho, Earl Charles Spencer, hermano de la princesa Diana, fue uno de los que más mostró su molestia hacia la serie antes de que se hiciera pública la intención de pedir a Netflix la aclaración de que no todo es fiel a los hechos históricos.

“Creo que ayudaría enormemente a ‘The Crown’ si al comienzo de cada episodio dijera: ‘Esto no es cierto, pero se basa en algunos hechos reales’. Me preocupa que la gente piense que esto es el evangelio”, indicó en una entrevista publicada el pasado 25 de noviembre.