¿Nickelodeon realmente confirmó que Bob Esponja es gay?

Una publicación realizada por el canal estadounidense de televisión, Nickelodeon, han comenzado un debate en redes sociales sobre la orientación sexual de Bob Esponja, uno de sus personajes más famosos y quien durante años ha estado rodeado de rumores creados por varias personas (sobre todo padres de familia) sobre si el mejor amigo de Patricio Estrella es homosexual o no, esto ya que muchos lo consideran “afeminado”.

Todo comenzó cuando en sus redes sociales, Nickelodeon posteó las imágenes de varios personajes: Bob Esponja, Schwoz Schwartz (Henry Danger), y Korra (Avatar//La leyenda de Korra), las cuales acompañó con el siguiente mensaje: “Celebrando el #Pride (mes del orgullo) con la comunidad LGBTQ+ y sus aliados, este mes y todos los meses”.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020