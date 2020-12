Checa el tráiler de ‘History Of Swear Words’, la nueva serie de Nicolas Cage en Netflix

Solo faltan unos días para que lleguemos a 2021 y ya podemos saborear algunos de los nuevos contenido que el año nuevo traerá a Netflix. De a poco, la plataforma comienza a delinear los nuevos lanzamiento de su catálogo y desde enero tendremos nuevas entregas para pasarla bien -en lo que la pandemia se relaja-.

Uno de esos nuevos shows será History Of Swear Words, mini serie estilo documental en la que veremos a Nicolas Cage arropar su faceta como conductor. Pero esta no se trata de una serie común y corriente pues abordará la historia detrás de las groserías, para todos aquellos malhablados empedernidos.

El nuevo proyecto de Netflix con Nicolas Cage

No importa el idioma, la lengua ni el lugar del mundo donde nos encontremos. Las ‘palabrotas’, para bien o para mal, son parte del lenguaje de la gente. Y sí, hay quienes son más recatados en cuanto a su uso, pero el impulso es bravo y de repente se nos escapa alguna exclamación de este tipo. Netflix lo sabe y por eso prepara un show para que, al menos, sepamos de dónde provienen estas palabras.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el servicio de streaming estrenará el próximo 5 de enero History Of Swear Words, una serie en la que conocerás de manera humorística pero con seriedad el origen de diversos improperios que se han integrado al léxico inglés a lo largo de la historia, hasta en países de habla no-anglosajona.

Acá el nuevo adelanto

Nicolas Cage será el encargado de presentar cada uno de los seis capítulos que esta serie ofrecerá. En dichos episodios, de 20 minutos cada uno, el actor platicará con invitados especiales (como los comediantes Joel Kim Booster, DeRay Davis, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Patti Harrison), historiadores y expertos en etimología para mostrarnos cómo estas palabras han impactado en la cultura pop del mundo.

De esta manera, el público podrá saber un poco más sobre esas ‘malas palabras’ como ‘fuck’, ‘damn’, ‘shit’, ‘bitch’, ‘dick y ‘pussy‘ que a menudo utiliza, pero que quizá no sabe por qué. La serie será producida por los estudios Funny Or Die y B17 Entertainment para Netflix, con Bellamie Blackstone (I Love You, America) como productora ejecutiva y showrunner. Checa el tráiler a continuación.