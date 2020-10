No lo hicieron de nuevo: Acá les contamos de la imagen de Trump en un ataúd dentro de ‘Los Simpson’

La noche del jueves 1 de octubre, Donald Trump anunció que tanto él como su esposa, Melania, dieron positivo a la prueba de COVID-19. La noticia le ha dado la vuelta al mundo por varias razones, empezando por el hecho de que ha sido uno de los presidentes que ha minimizado el impacto del coronavirus.

Sin olvidar que el martes 29 de septiembre, protagonizó el primer debate presidencial para las elecciones de este 2020 (a poco más de un mes). Y por último, y quizá el más importante de todos, es que Trump tiene 74 años y forma, por ende, forma parte del grupo un grupo de riesgo.

Y relacionado a esta noticia, es que se ha viralizado en redes, y de nueva cuenta, una imagen en caricatura de Trump acostado en un féretro. El actual presidente de Estados Unidos está amarillo y no por suponerse alguna enfermedad, sino como si formara parte del universo de Los Simpson. ¿Será que acaso lo podrían hacer de nuevo? La respuesta es no y acá les explicamos el porqué.

No, Trump no muere en Los Simpson

Como mencionamos, en las últimas horas se ha hecho viral la imagen de la caricatura de Donald Trump en un ataúd. El presidente aparece en color amarillo como si perteneciera al universo de Los Simpson. Esto ha hecho que los usuarios piensen que en algún episodio de la serie de Matt Groening, realizaron la predicción de que Trump iba a morir.

Sin embargo, no es verdad. En ningún episodio de Los Simpson, el personaje de Trump muere. ¿Entonces de dónde surgió esa imagen y qué significa? Para eso, hemos de regresar al 27 de agosto y a junio de este mismo año.

En junio, un video de TikTok se vializó en redes. Se trataba de una sátira sobre las teorías de conspiración y cómo la gente cree en cualquier cosa. En el video, una joven mujer dice que todos los que hayan visto el video son los “elegidos”, y deben recordar la fecha del 27 de agosto.

A partir de esto, y de manera inexplicable, nació el rumor de que Trump moriría el 27 de agosto. Con esto, surgió la imagen en caricatura del presidente como si fuera dibujado por Los Simpson, lo que dio paso a que creyeran que se trataba de una predicción revelada en un episodio.

Henos aquí…

¿Lisa para presidenta? Sí

En resumen: la imagen de Trump no formó parte de ningún episodio de Los Simpson. Quizá los usuarios se han confundido, pues la serie animada sí le atinó a que este señor sería presidente de Estados Unidos. En el episodio 17 de la temporada 11, “Bart to the Future”, Trump es electo presidente de la nación más poderosa del mundo.

También le han atinado a un sinfín de eventos como el show del medio tiempo de Lady Gaga para el Super Bowl; la compra de Disney de 20th Century Fox; el giro de 180 grados en el personaje de Daenerys Targaryen en la temporada final de Game of Thrones; la infame idea de vestir al David de Miguel Ángel; y muchas más.