Noches en corto: ‘Father and Daughter’ de Michaël Dudok de Wit

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Para muchos, el tema de la vida y la muerte es muy complicado. En algunos lugares sigue siendo un tabú, pues es sumamente difícil lidiar con la pérdida de un ser querido que de un momento a otro ya no está con nosotros. Sin embargo, es aún más complejo cuando tenemos que explicarle estos temas a los más pequeños del hogar, pues no comprenden al cien a esa edad lo que sucede y por fortuna, han aparecido historias animadas que ayuda con eso.

Una de ellas es Father and Daughter, un cortometraje que se lanzó en el ahora lejano 2000 y que dirigió el cineasta neerlandés, Michaël Dudok de Wit ?quien en 2016 nos presentó The Red Turtle?. Y a pesar de que la animación de esta trama no era la más sorprendente, considerando que en aquellos años Pixar y Dreamworks se andaban dando con todo para ver quién tenía los mejores renders, aquí lo más importante es el mensaje que hay detrás.

‘Father and Daughter’

En este corto seguimos a un padre, quien por ciertas causas del destino se tiene que despedir de su joven hija y se marcha. Al igual que en los amplios paisajes holandeses que cambian conforme a las estaciones del año, la pequeña vive las suyas. Se convierte en una mujer joven, tiene una familia y, con el tiempo, llega a la vejez, pero en su interior siempre hay una profunda añoranza por su padre. Una metáfora sumamente poderosa.

De una vez les advertimos que si ustedes son muy sensibles respecto a este tema, lo más seguro es que necesitarán pañuelos mientras lo ven y para cuando termine. En Father and Daughter, Michaël Dudok de Wit nos entrega una hermosa mirada sobre el tiempo, lo frágil que es la vida y cómo la muerte está estigamatizada por la sociedad, todo esto con un toque de melancolía y delicadeza. Sin más qué decir, en esta entrega de Noches en corto los dejamos con esta historia

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!