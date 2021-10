Noches en corto: ‘Liebestraum’ de Valeria Rodríguez Castillo

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Estamos seguros que muchos en algún punto de nuestras vidas nos hemos preguntando, ¿qué sentido tiene seguir aquí? ¿Cuál es mi meta? ¿Por qué necesito hacer algo extraordinario para sobresalir y que todos me recuerden? Sí, sabemos que suena sumamente trágico, pero lo único que tenemos seguro es la muerte. A veces es inevitable pensar en eso, el fatídico destino al que nos enfrentamos como humanidad pero, ¿podemos cambiar esta situación para bien?

Todas esas cuestiones las explora Valeria Rodríguez Castillo con Liebestraum, un cortometraje inspirado en El sueño de un hombre ridículo, una de las más grandes obras del autor ruso, Fiódor Dostoyevski, y que cuenta con una pieza excepcional, “Sueño de amor No. 3” del compositor austro-húngaro, Franz Lizst. Esta historia es un verdadero homenaje a estos artistas clásicos, pero también una cruda visión de nuestra realidad.

‘Liebestraum’

La trama se centra en Antonio, un hombre sensible y nihilista que contempla la posibilidad de suicidarse en su casa. En medio de todos esos pensamientos existenciales, una mujer rompe su entorno con un grito de ayuda desesperado. Sin embargo, luego de ser testigo de un accidente y tener entre sus manos ayudar a la persona que se encuentra en riesgo, nuestro protagonista decide no hacer nada porque todos vamos a morir en algún punto.

Este es un relato filosófico y existencial que nos plantea una cuestión que a veces es muy dura de contestar, ¿por qué evitar lo inevitable? Quizá esta respuesta la encuentren al final del cortometraje, el cual muestra la oscuridad y la luz en un solo lugar. En esta entrega de Noches en corto les presentamos: Liebestraum de Valeria Rodríguez Castillo, el cual pueden checar POR ACÁ, pero a continuación les dejamos un teaser para que sepan de qué estamos hablando.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!