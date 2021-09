Noches en corto: ‘Good Intentions’ de Anna Mantzaris

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

La culpa, el remordimiento… esas son dos sensaciones capaces de mostrarnos nuestro lado más o noble o de llevarnos a la locura. No es sencillo lidiar con ese sentimiento, pero también hay que admitir que de ello, para bien o para mal, nacen algunas buenas intenciones.

Ejemplos hay varios, pero en este espacio hemos decidido retomar el cortometraje Good Intentions de Anna Mantzaris como la prueba de lo que acabamos de subrayar. Este es un breve pero tenso thriller que a través de su impresionante propuesta visual y su trama siniestra al estilo The Sixth Sense, nos hará reflexionar sobre esas emociones de la conciencia.

Good Intentions

Todo comienza con una joven que de manera despreocupada, va manejando por una autopista. Todo pasa normal hasta que de un momento a otro, provoca un fuerte choque contra una camioneta de paquetería que maneja otro hombre. Ella voltea, ve al sujeto del otro automóvil severamente herido y aterrada por el suceso, escapa.

Ella no puede creer lo que ha sucedido y pronto, el remordimiento de haber escapado sin siquiera bajar a ver al hombre se apodera de ella. Comienza a verlo en todos lados, extrañas cosas le están pasando y pronto, para alivianar su culpa, intentará reparar su error. Sin embargo, el giro de trama, la realidad de los hechos, los impactará de verdad…. y ella, a final de cuentas, habrá logrado su cometido.

Aquí nuestra entrega semanal de Noches en corto:

