Noches en corto: ‘The Silent Child’ de Rachel Shenton y Chris Overton

Sin duda, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha presentado en sus ternas a Mejor Cortometraje un montón de joyas dignas de recordar. Ejemplos hay muchos, pero en la edición 2018 una de las historias ganadoras de aquella noche en el Dolby Theatre estaba The Silent Child, una mini cinta dirigida por Chris Overton y escrita y protagonizada por Rachel Shenton. Y para ser honestos, la verdad es que merecía llevarse la estatuilla.

Este corto cuenta la historia de Libby, una niña de seis años que vive en el silencio, pues es sorda de nacimiento. Nuestra pequeña protagonista se mantiene ajena al mundo que le rodea ya que no puede comunicarse con nadie, pero todo cambia cuando conoce a Joanne, una trabajadora social que le abre la puerta a un mundo lleno de posibilidades para expresarse y así estar en contacto con su propio entorno, el de la lengua de signos.

‘The Silent Child’

Dicho aprendizaje es algo que por supuesto, en la escuela convencional a la que acude no le proporciona, cerrándole las puertas de la comunicación con sus compañeros, su familia y el resto del mundo. Sin duda, la trama de este cortometraje los conmoverá hasta los huesos, pero detrás de toda esta producción ganadora del Oscar hay datos sumamente fascinantes que le dan todavía más valor a su victoria en la máxima premiación de Hollywood.

Para que se den una idea Maisie Sly, que tiene la misma edad y la misma deficiencia auditiva que el personaje que interpreta, es la joven protagonista de esta historia y usó el lenguaje de signos británico dentro de este proyecto. Pero sin duda lo más espectacular es que se basó en las propias experiencias de Shenton como hijo de un padre que se quedó sordo. Sin más que decir, en Noches en corto los dejamos con The Silent Child:

