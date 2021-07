Noches en corto: ‘Fauve’ de Jérémy Comte y Hasanni Green

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Cuando somos niñ@s, lo único que queremos es jugar y divertirnos con nuestros amigos. Sin embargo, en muchas ocasiones no nos damos cuenta de que los lugares y las personas con las que andamos pueden llevarnos a situaciones de peligro. Pero evidentemente jamás lo notamos porque nuestro único deseo, desde una visión sumamente inocente es pasarla bien, a pesar de que todas esas acciones son capaces de llevarnos a momentos riesgosos.

Esto nos los muestran perfectamente en Fauve, un cortometraje del cineasta canadiense, Jérémy Comte junto a Hasanni Green. Este corto se estrenó en 2018 en algunos de los festivales de cine más importantes del mundo, como Sundance e incluso, les valió una nominación al Oscar un año más tarde a Mejor Cortometraje de ficción. Y aunque no se llevó la estatuilla dorada, dejó a muchos espectadores con el ojo cuadrado.

‘Fauve’

Esta trama –basada en una historia real– nos presentan a dos pequeños amigos, interpretados por los jóvenes actores, Félix Grenier y Alexandre Perreault. Durante un día normal, este par va en busca de aventuras cerca de una mina a cielo abierto, que pronto se ven envueltos en una situación peligrosa cuando su juego de poder se sale de control, pues son arrestados por la policía bajo la sospecha de haber secuestrado y asesinado a un pequeño.

Sin duda, este es un cortometraje que nos narra una historia cargada de tensión que te atrapa desde el primer momento. Un drama sobre la infancia que explora desde una visión cruda y de manera auténtica, el caso por asesinato en el que se vieron involucrados Robert Thompson y John Venables y que conmocionó al mundo en 1993. En esta entrega de Noches en corto les presentamos; Fauve de Jérémy Comte y Hasanni Green.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto!

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!