Noches en corto: ‘To Die By Your Side’ de Spike Jonze y Simon Cahn

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

Sin duda, Spike Jonze es uno de los nombres más respetados dentro del mundo del entretenimiento. Su carrera inició dirigiendo videos para grandes artistas como Beastie Boys, Sonic Youth, Weezer, Daft Punk, Björk, Beck, Arcade Fire y muchos más, la lista es enorme. Sin embargo, a finales de los 90 e inicios del siglo XXI demostró que tenía talento para filmar películas, con cintas como Being John Malkovich, Adaptation y Her.

Pero en 2015, Jonze sorprendió a todos cuando lanzó junto al cineasta Simon Cahn un cortometraje llamado To Die By Your Side –y no, no se refiere a “There Is A Light That Never Goes Out” de The Smiths o a 500 Days of Summer–. En esta ocasión, Spike y su compañero nos presentaron una historia creada completamente en stop motion que pasó un poco desapercibido, pero que nos dejó un mensaje sumamente poderoso y universal.

‘To Die By Your Side’

Este corto cuenta el romance suscitado en una librería entre un par de ilustraciones que aparecen en las portadas de clásicos de la literatura como Drácula y Macbeth. Eso sí, cabe aclarar que no es para todas las edades, porque bajita la mano incluyen chistes que para algunos podrían estar subidos de tono pero que se justifican muy bien y que agrega un poco de humor negro a una situación tan típica como lo es cuando un chico conoce a una chica.

Conforme avanza el cortometraje, vemos a este parejita pasando por un montón de cosas, pero sin duda el final es sumamente dramático, poético y un tanto esperanzador, aunque no acaba con algo tan trágico. Con este cortometraje, Spike Jonze y Simon Cahn nos recuerdan que las relaciones amorosas pueden ser efímeras, pero está en nosotros disfrutar de esos pequeños momentos e inmortalizarlos para la eternidad. Hoy en Noches en corto: To Die By Your Side.

¡Tú puedes aparecer en Noches en corto’

Como mencionábamos en un principio, Noches en corto es un espacio en Sopitas.com donde todas las noches les presentaremos un cortometraje que seguramente les gustará. Sin embargo, esa no es la idea principal, pues también buscamos dar a conocer el trabajo de aquellos cineastas que por una u otra razón no tienen tanta difusión, pa? pronto y para no echarles tanto choro, queremos que nos muestren sus cortos.

Lo único que debes hacer es enviarnos tu cortometraje a [email protected] para que lo podamos checar y hacerle cancha en esta sección. De igual manera te pedimos que en el cuerpo del correo nos platiques un poco sobre ti y que cuentes la historia detrás del corto que nos vas a compartir. Y si tienes otros trabajos que hayas filmado, tampoco se te olvide mencionarlos; esto solo es un plus, no pienses que es una regla necesaria.

También puedes leer: NOCHES EN CORTO: ‘CONCRETE’ DE PIRMIN BIERI, AIRA JOANA Y LA ESCUELA DE ARTE DE LUCERNA

De preferencia y para poder mostrarlo a todos nuestros lectores, te pedimos que tu cortometraje esté disponible en alguna plataforma de video, como Vimeo o YouTube. Pero ojo, si quieres que lo estrenemos en exclusiva en Noches en corto, también podemos platicar al respecto. Así que ya lo saben, si tienen algún que quieran publicar, ¡esta es la oportunidad que estaban esperando!