Noches en corto: ‘Concrete’ de Pirmin Bieri, Aira Joana y la Escuela de Arte de Lucerna

Noches en corto es una sección de Sopitas.com que busca presentarles, queridos lectores, propuestas de cortometrajes de nuevos talentos… y algunos ya conocidos.

Consciente o inconscientemente, el propósito de la vida siempre nos ha intrigado. Quiénes somos y hacia dónde vamos es la pregunta constante que nos hacemos y a lo largo de ese camino estamos sujetos a cambiar constantemente; a evolucionar a costa de todo… incluso si eso significa destruir aquello con lo que nos encontramos con cada paso.

Ese concepto siempre abstracto del sentido de la existencia es el que nos muestran los directores Pirmin Bieri, Aira Joana y diversos colaboradores de la Escuela de Arte y Diseño de Lucerna (Suiza) en el cortometraje Concrete, nuestra entrega de hoy en Noches en corto.

‘Concrete’

Un hombre solitario, un viajero que cuya única compañía es su mochila, vaga por un un paisaje natural aparentemente desolado. Pronto, él se encuentra frente a una imponente y llamativa edificación en la que se refugia de la lluvia. Pero hay un detalle: él constantemente sufre cambios, su cuerpo va creciendo y esta metamorfosis suponen cierto dolor.

Una vez dentro de aquel edificio, el sujeto se da cuenta que no está solo pues la imagen -a modo de mural- de un zorro cobra vida. La curiosidad de nuestro protagonista lo impulsa a perseguir al animal y a medida que su cuerpo crece, comienza a destruir el lugar.

Según han dicho los realizadores del metraje trabajo, esta es una mirada ambigua y abierta a la interpretación sobre la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Te mostramos el cortometraje a continuación para que veas de lo que hablamos.

