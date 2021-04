Noches en corto: ‘Yes-People’ de Gísli Darri Halldórsson

Noches en corto es una sección de sopitas.com que busca presentarles propuestas de cortometrajes de nuevos talentos y directores no tan reconocidos.

¿Alguna vez los ha rebasado la monotonía? Estamos seguros que todos hemos pasado por este en varios momentos de nuestra vida. Y sí, es normal caer en la rutina, hay ocasiones en las que de plano no podemos hacer nada en contra de las cosas que estamos acostumbrados a hacer diario, pero lo importante es identificarlas y, en caso de que se pueda, cambiarlas para lograr que nuestros días sean mucho más interesantes, como lo vemos en Yes-People.

Este corto de animación dirigido por el cineasta islandés, Gísli Darri Halldórsson –que por cierto, está nominado a un Oscar– se centra en un día común y corriente en la vida de varias personas que habitan un edificio. Ahí conocemos a una pareja de adultos de la tercera edad, un matrimonio estancado y una madre junto a su hijo, quienes se ven evidentemente apoderados por la rutina, por todo lo que deben hacer las próximas horas.

‘Yes-People’

Sin embargo, a medida que avanza el día, sus relaciones se ponen a prueba y los hábitos de cada uno empiezan a revelar sus distintos rasgos de carácter: eficiencia, pereza, adicción o pasión. Por la noche, cuando todo el mundo vuelve a casa, en el edificio se escuchan sonidos de amor –por así decirlo– y los silencios incómodos, pero antes de acostarse, cada uno de los residentes tiene que enfrentarse a los hechos del día.

Yes-People, en tan poco tiempo –dura apenas 7 minutos– es capaz de transmitirnos un montón de sentimientos e ideas interesantes sobre la vida cotidiana. Sin duda, los hará cuestionarse muchas cosas, aunque más allá de abrumarnos con esta historia, también nos regalan ciertos momentos divertidos. Este corto es como la vida misma, está lleno de momentos agridulces y no sabemos si se llevará el Oscar, pero seguro será un contendiente duro.

