Amanecieron bravos los otakus: Fans de ‘One Piece’ amenazan a actores por el nuevo doblaje

Es muy común que a lo largo de los años y por cuestiones que muchas veces no entendemos, le cambien la voz a los personajes de nuestras caricaturas favoritas. Ejemplos hay un montón –quizá el más importante fue el de Los Simpson–, y entendemos que no siempre es lo mismo porque estamos acostumbrados y crecemos con unas voces en particular, ¿pero de plano atacar y amenazar a los actores? Bueno, pues eso pasó con One Piece.

Resulta que hace algunos días, Toei Animation anunció que se había aliado con Netflix para llevar este importante anime a su plataforma y así, los fanáticos de Latinoamérica y Brazil puedan disfrutarlo como Dios manda. Por supuesto que muchos perdieron la cabeza porque las aventuras de Monkey D. Luffy y compañía son muy queridas por los entusiastas de la animación japonesa, es por eso que esta noticia era muy importante.

Para emocionarlos aún más, el estudio de animación compartió un pedacito del nuevo doblaje al español latino con el que llegaría la serie al gigante del streaming. En aquel fragmento podíamos escuchar a Raul Anaya –reconocido actor de doblaje– prestándole su voz a Shanks y hasta ahí las cosas estaban tranquilas. pero todo se salió de control cuando por fin se estrenó la segunda temporada de la serie a la plataforma.

A partir de este 12 de octubre, están disponibles en Netflix los 61 episodios de la saga East Blue de One Piece. Y aunque todo era risa, diversión y felicidad, los fans se enojaron por algo en particular: las nuevas voces de sus personajes favoritos. En redes sociales, varias personas comenzaron a quejarse del trabajo que hicieron la gran mayoría de los actores, porque en sus palabras, no cumplieron con las expectativas.

A friendly reminder to all fans in Latin America & Brazil! One Piece will land on @NetflixLAT/@NetflixBrasil, starting with the East Blue saga (1-61) on October 12! For both Spanish & Portuguese!

Here’s a little snippet of the Español dub! #Netflix #OnePiece 🎦🏴‍☠️ pic.twitter.com/0cWIZkGiUb

— Toei Animation (@ToeiAnimation) October 9, 2020