Sí, en los últimos días ha estado en boca de todos los fans de Star Wars la serie creada por Jon Favreau para Disney+, The Mandalorian. A pesar de que es una de las mejores cosas que hemos visto recientemente en el universo que George Lucas creó, ha llamado la atención por una sencilla razón, Baby Yoda. Aunque en realidad se llama The Child, este pequeño ser verde se robó el corazón de todo el mundo y parece que las mentes que están detrás de Sonic the Hedgehog quieren hacerle competencia.

Después de toda la polémica con el rediseño del personaje –gracias al mar de críticas que recibieron por todos los fans del videojuego en las benditas redes sociales– y el evidente retraso de su estreno, parece que Paramount está recomponiendo el camino y vuelve a apostar porque esta película sea una de sus cartas fuertes para el próximo año.

¿Por qué lo decimos? Muy fácil, porque hace algunos días compartieron un nuevo adelanto de la cinta con el público japonés, donde además de ver las imágenes del más reciente tráiler, podíamos alcanzar a notar algo sumamente curioso pues en algunos segundo alcanzamos a ver la versión en bebé de Sonic.

Sí, no es broma. Al igual que el pequeño tierno de Star Wars, esta versión del erizo azul seguramente le robará unos cuantos awwwww a todos los fanáticos porque de verdad es algo sumamente adorable. Sabemos que quieren ver al bebé Sonic en acción, es por eso que les dejamos por acá el avance japonés y les recomendamos que le adelante al segundo 25 para que se lleven una bonita sorpresa:

Además del trailer, también mostraron un nuevo póster sumamente tierno (o kawaii para todos los japoneses) donde podemos observar mejor y a detalle a este Sonic que busca (o eso pensamos) destronar al querido Baby Yoda aunque debemos aceptarlo, está muy reñida la cosa.

Si quieren ver a Baby Sonic o su versión adulta, recuerden que la película se estrenará en las salas de todo el mundo el próximo 14 de febrero, donde veremos el regreso de Jim Carrey a las grandes producciones de Hollywood como el malvado Dr. Ivo Robotnik Eggman. Checa el más reciente tráiler de Sonic the Hedgehog a continuación: