‘Peace Peace, Now Now’: El documental sobre la supervivencia de las mujeres en Latinoamérica

La lucha de la mujer en América Latina ha sido incesante, complicada, turbulenta… y es digna de contarse. Desde la frontera norte de México hasta el cono sur del continente, existen diversos testimonios sobre la supervivencia que ellas buscan en medio de los conflictos sociales que aquí tiene lugar.

Esa es la línea principal de Peace Peace, Now Now, una serie documental próxima a estrenarse en la que conoceremos la historia de diversas mujeres que se han levantado de entre los escombros de una Latinoamérica devastada.

Las mujeres en ‘Peace, Peace, Now, Now’

La región latina del continente americano es una moneda con dos diferentes caras. Así como está plagado de riquezas naturales y personas excepcionales, también tiene un lado hostil cimentado en el abuso de poder, las injusticias, la desigualdad social, la violencia y cualquier cantidad de problemas sociales.

En ese sentido, las mujeres han librado una batalla que muchas veces no se dimensionó de la manera debida… hasta hoy. Peace, Peace, Now, Now llega para introducirnos en las vivencias de diferentes grupos de mujeres que han tenido que hacer frente a la adversidad en esta parte del mundo.

Este será un recorrido de cuatro capítulos en formato serie documental que nos llevará por México, Colombia, Chile y Guatemala. Estos países serán el escenario donde conoceremos las historias y testimonios de aquellas guerreras que debieron sacudirse el polvo de la violencia de género que algunos conflictos han provocado en sus respectivos países.

¿Quiénes están detrás del proyecto?

La producción de Peace, Peace, Now, Now está a cargo de Jaime Villarreal en conjunto con las productoras Alto Andes Films y Talent on the Road. Sin embargo, lo que llama la atención de este proyecto es el gran elenco de mujeres que están trabajando en él. Cada episodio cuenta con una directora diferente, siendo Isabel Coixet, Ignacia Matus, Javiera García Huidobro y Pepa San Martín las realizadoras elegidas.

La escritora y periodista mexicana Lydia Cacho también conforma el equipo de producción y guionismo. De hecho, su historia será la trama central del cuarto y último capítulo que se está grabando en este mes de diciembre. Como recordarás, Lydia publicó entre 2004 y 2005 el libro Los Demonios del Edén con el que reveló una red de prostitución infantil, pedofilia y lavado de dinero por parte de empresarios y narcotraficantes que era protegida por autoridades en Cancún.

Dicho episodio en la serie será narrado por la actriz Ester Expósito y contará esa etapa de la vida de Cacho, misma que la llevó a exiliarse en España. En el primer capítulo será relatado por la actriz Daniela Vega (chilena nominada al Oscar en 2018 por Una Mujer Fantástica) quien visitó a la ‘Ciudad de las Mujeres’ en Colombia, lugar donde varias de ellas se han resguardado tras los desplazamientos de guerrillas y fuerzas militares en ese país.

El segundo episodio del documental nos mostrará a Shirley Manson, vocalista de Garbage, reunirse con las mujeres de la organización Cuenca Sola en Chile. Ellas desmenuzarán su lucha y la protesta que realizaron contra la dictadura de Pinochet con el baile de La Cueca.

Mientras tanto, el tercer episodio será narrado por Yalitza Aparicio, quien se reunirá con las abuelas de Sepur Zarco en Guatemala, las sobrevivientes de los saqueos y violaciones por parte de militares en aquella ciudad durante las guerra civil que se registró entre los 60 y lo 90. Peace Peace, Now Now llegará en enero de 2021 y pronto se anunciará a través de que distribuidora o servicio se emitirá.