¡Pedro Pascal será Joel en la serie de ‘The Last of Us’ de HBO!

A pesar de la pandemia y toda la incertidumbre que hay alrededor de las producciones de cine y televisión, muchos estudios nos han sorprendido anunciando proyectos sumamente ambiciosos que llegarán en el futuro. Sabemos que la industria de los videojuegos tiene un enorme potencial para llegar a las pantallas y en esta ocasión nos quedamos con el ojo cuadrado al conocer los planes que tiene HBO de adaptar un título épico: The Last Of Us.

Este juego de la compañía Naughty Dog se ganó el cariño y el respeto de la crítica desde su lanzamiento en 2013 para PlayStation, sobre todo por los gráficos y la historia tan intensa que nos presenta. El éxito continuó en 2020, cuando apareció la secuela que si bien tuvo críticas mixtas –porque hubo quien lo consideró una obra maestra o un insulto para la primera entrega– volvió a volarnos la cabeza con lo espectacular que es.

Pedro Pascal será el protagonista de la serie de ‘The Last of Us’

Sin embargo, y conociendo la trama tan emocionante que tiene, era inevitable que en algún punto algún estudio quisiera adaptarla al cine o la televisión. Y en esta ocasión, HBO fue quien levantó la mano para llevar a cabo esta enorme producción que promete y mucho, porque ya tenemos los primeros detalles al respecto y quedamos sorprendidos al saber que contarán con un elenco impresionante, comandado por Pedro Pascal.

Según Deadline, contrataron a Pascal –a quien últimamente hemos visto en The Mandalorian y Wonder Woman 1984– para que protagonice la serie basada en el popular videojuego, marcando su regreso a este canal después de interpretar a Oberyn Martell en Game of Thrones. En esta ocasión, será el encargado de darle vida a Joel, un hombre atormentado que debe atravesar un Estados Unidos devastado mientras protege a una niña que representa la última esperanza de la humanidad.

Pascal no es el único de ‘Game of Thrones’ que regresa a HBO

Además de Pedro Pascal, hay otra persona del elenco de Game of Thrones que vuelve a HBO para aparecer en la serie de The Last Of Us. Se trata de Bella Ramsey, a quien muchos recordarán por su épico papel de la pequeña por audaz Lyanna Mormont, regresa ahora para darle vida al otro personaje principal de esta historia, Ellie, la pequeña a la que Joel tiene que vigilar y mantener segura a toda costa.

Por otra parte, también anunciaron que Craig Mazin –creador de Chernobyl– y Neil Druckmann serán los productores ejecutivos y escritores de la adaptación, aunque contarán también con Carolyn Strauss, que trabajó en la serie basada en la historia de George R.R. Martin. Aún no se sabe cuando comenzarán a filmarla, pero según la misma fuente el director ruso Kantemir Balagov se encargará del episodio piloto.