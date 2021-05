Es oficial: Ya trabajan en la película biográfica sobre Cher

La industria cinematográfica está viviendo el boom de las biopics… Se tenía que decir y se dijo. Y bueno, no es como que este tipo de cintas sean algo nuevo, pero de unos añitos para acá han cobrado más relevancia entre las casas productoras. Ahí tienen a Bohemian Rhapsody (Freddie Mercury), Rocketman (Elton John) y la criticadísima Stardust (David Bowie), por poner unos cuantos ejemplos. Ahora, a la tendencia se unirá la mismísima Cher.

Efectivamente, queridas lectoras y lectores… La icónica cantante estadounidense tendrá su propia película biográfica y será Universal Pictures el estudio que se encargue de llevarla a la pantalla grande (o al streaming, a ver pa’ donde jala).

Habrá película biográfica de Cher

Cher es una leyenda viva del mundo del entretenimiento, de eso no hay la menor duda. Aunque la conocemos principalmente por su extenso legado musical, acabe destacar que su trabajo abarca desde la televisión hasta el teatro, pasando por la industria del cine.

Y ya que hablamos de este último ámbito, como se los acabamos de comentar arriba, la llamada “Diosa del Pop” tendrá su propia película biográfica. Así lo confirmó ella misma en su cuenta de Twitter este miércoles 19 de mayo, justo un día antes de que celebre sus 75 años de edad. Tremenda sorpresa para la casi cumpleañera ¿verdad?

Ok Universal is Doing Biopic With My Friends JUDY CRAYMER,GARY GOETZMAN PRODUCING.

THEYY PRODUCED

BOTH MAMMA MIA’S,&

MY DEAR DEAR Friend 4 YRS, & OSCAR WINNER..ERIC ROTH IS GOING 2 WRITE IT👻🎂‼️

FORREST GUMP

A STAR IS BORN

SUSPECT

TO NAME A FEW OF IS FILMS — Cher (@cher) May 19, 2021

Los primeros detalles del proyecto también han sido confirmados desde Variety. Tal como se dijo, Universal Pictures será el estudio que desarrolle la cinta mientras que Judy Craymer y Gary Goetzman serán los productores. Estos dos últimos, de hecho, ya habían trabajado con Cher en la comedia romántica musical Mamma Mia! Here We Go Again.

Y eso no esto pues también ya hay un guionista asignado al largometraje. El encargado de desarrollar el libreto será Eric Roth, escritor que anteriormente ganó el Oscar por Mejor Guión Adaptado gracias a su trabajo en Forrest Gump, además de que ha sido elogiado por su colaboración en The Curious Case of Benjamin Button, A Star Is Born, Dune (que estrena en octubre próximo) y se encuentra trabajando en Killers of the Flower Moon, la próxima película de Martin Scorsese.

Además, Roth ya ha incursionado en el cine con la interprete de “Believe” cuando coincidieron en la cinta Suspect. Así que, de entrada, la historia parece estar en buenas manos. La cantante también fungirá como productora de su biopic y por ahora, no se ha comentado quien tomará el mando como director, si hay alguien más contemplado en el elenco o para cuándo comienza el rodaje. Por acá andaremos atentos a los próximos anuncios.