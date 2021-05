Precios, fecha, estrenos: Esto es HBO Max en México y Latinoamérica

Esta nota se irá actualizando conforme se revele la información del lanzamiento de HBO Max en México y Latinoamérica.

Después de meses de espera, finalmente se revelaron los detalles más importantes en relación al lanzamiento de HBO Max en México y la región de Latinoamérica. Así que acá les dejamos esos detalles:

¿Cuándo llega HBO Max a México?

Hace unos meses, a mediados de febrero de este año, se dio a conocer que HBO Max estaría disponible en la región de Latinoamérica en junio. Sin embargo, no se había revelado la fecha exacta aunque los rumores indicaban que estaría disponible hasta finales del mes.

Ahora, es que se ha revelado la fecha exacta de HBO Max, y llegará a México y el resto de América Latina el 29 de junio de 2021. Esta fecha marca el año (y cachito) de lanzamiento de la plataforma, la cual hasta ahora sólo está disponible en Estados Unidos. Los planes de Warner Media es lanzar HBO Max en el resto del mundo (algunos países de Europa y Asia) a lo largo del año.

¿Cómo es el plan?

Debes crear una cuenta para poder suscribirte a HBO Max. Habrá una lista de contenidos de series que estarán disponibles de manera gratuita antes de suscribirte para ver si te animas. Se anunciaron dos planes entre los que puedes elegir según tus necesidades:

Plan Estándar: 3 usurarios simultáneos y 5 perfiles personalizados, descargas y posibilidad de video en alta definición y 4K.

Plan Móvil: individual en smartphones y tabletas.

Se podrán ver contenidos simultáneos en un plan más familiar. Por ejemplo, los padres pueden ver una película mientras sus [email protected] ven una caricatura. Habrá un sistema de calificación de contenido global que protege a [email protected] niñ@s de contenidos no aptos.

¿Qué podremos ver en HBO Max?

Estarán disponibles todos los contenidos relacionados a Cartoon Network, HBO, DC y Warner Bros. en un total de 15 mil horas de entretenimiento: animación, series, documentales, películas y realities. Estarán disponibles en HBO Max las series de HBO Originals y las series que ya estaban en HBO Go más todo el catálogo de películas y documentales (estas son algunas de las que estarán disponibles a partir del 29 de junio).

*Títulos de Max Originals

*House of the Dragon (2022)

*The Flight Attendant

*Friends: The Reunion

*Gossip Girl

*Raised by Wolves

*Love Live

*Peacemaker (de James Gunn)

Series ya conocidas

Sr. Ávila

Capadocia

El jardín de bronce

Game of Thrones

Sex and the City

The Big Bang theory

Friends

The Sopranos

Looney Tunes

Kung Fu

Shrill

Stargirl

Batwoman

Doom Patrol

Veep

Girls

The Undoing

Big Little Lies

Euphoria

Succession

The Nevers

Mare of Eastwon

Películas y clásicos

The Lord of the Rings (trilogía)

Wizard of Oz

Justice League

WW84

Birds of Prey

Joker

Batman

Watchmen

Harry Potter (8 películas)

Citizen Kane

Casablanca

Matrix

HBO Max tendrá los estrenos de 2021 de Warner Bros. Estarán disponibles 35 días después de su estreno en cines como:

Space Jam: A New Legacy

The Suicide Squad

In the Heights

Mortal Kombat

Judas and the Black Messiah

Godzilla vs. Kong

Tom y Jerry

Habrá más de 100 producciones originales en América Latina en los próximos dos años. Estos son algunos de los títulos que ya están en desarrollo y que estarán disponibles de manera exclusiva por HBO Max:

Búnker (México)

Los Ausentes (Brasil)

Días de Gallos (Argentina)

Mil Colmillos (Colombia)

Entre hombres (Argentina)

Sustos Ocultos de Frankelda (México)

Bilardo, el Doctor del Futbol (Argentina)