¡Ya hay fecha de llegada para HBO Max en México y Latinoamérica!

Desde hace más de un año, se anunció la llegada de una nueva plataforma de streaming bajo el nombre de HBO Max, la cual tendría un sinfín de contenidos originales más allá de los que se producen y liberan en HBO y HBO Go. La producción más esperada, sin duda, ha sido el reencuentro de Friends, el cual sólo se podrá ver a través de HBO Max.

Con el tiempo, fueron revelando más y más series y películas como House of Dragon para 2022 dentro del universo de Game of Thrones y desde luego, el plan de Warner Bros. de estrenar de manera simultánea sus películas de este 2021 tanto en HBO Max como en salas de cine. The Witches y Wonder Woman 1984, fueron los primeros ensayos de esto, a los que le seguirán otras enormes producciones como Dune, The Conjuring 3 y más.

La duda, realmente, era saber cuándo podría llegar este servicio a México y el resto de Latinoamérica. Y ahora, después de tanto tiempo, se ha revelado la fecha.

HBO Max llegará a México

A través de un video, se anunció que el servicio de streaming de HBO Max llegará a México en junio de 2021. La fecha exacta no fue revelada, pero al menos ya sabemos que estará disponible en la región de América Latina en el verano de este año, lo cual es una buena noticia, pues por esas fechas se darán un sinfín de estrenos que estarán disponibles también en HBO Max.

HBO Max no sólo llegará a México, sino a países como Brasil, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Venezuela y más. Como mencionamos, no se ha revelado el día en que llegue, y tampoco se anunció el costo del servicio.

Sin embargo, hemos de prepararnos para costear una plataforma más dentro de las tantas que hay están disponibles en la región como Netflix, HBO Go, AppleTV+, Disney+, Paramount+, Starzplay, Mubi, FilminLatino, Prime Video, ClaroVideo, entre otros. Acá les dejamos el video:

Ver en YouTube

¿Qué hay en HBO Max?

Varios títulos del catálogo de Warner, están disponibles en esta plataforma. Tal es el caso de la trilogía de El señor de los anillos o la franquicia de Harry Potter así como las producciones de Animales fantásticos.

También habrán algunos clásicos como Naranja Mecánica de Stanley Kubrick o Casablanca. Y desde luego, las más recientes producciones como The Flight Attendant (nominada a los Globos de Oro) o el remake de Gossip Girl.

Acá les dejamos algunos de los títulos que estarán disponibles en HBO Max.

Matrix

El hombre de acero

Wonder Woman 1984

TENET

Joker

Friends

Two and a Half Men

The Big Bang Theory

Hora de aventura

Las chicas superpoderosas

The Wizard of Oz

A Clockwork Orange

Casablanca

Mad Max

Sr. Ávila

Game of Thrones

Euphoria

Watchmen

The Undoing

Succession

Gossip Girl

Love Life

Raised by Wolves

The Flight Attendant

Justice League (Snyder Cut)

Birds of Prey

Sex and the City

Rick & Morty

It

Looney Tunes

Ver en YouTube

Las películas que se van a estrenar en HBO Max y salas de cine

A finales de 2020, Warner Bros. anunció que 17 de sus estrenos para 2021, llegarían de manera simultánea en salas de cines tradicionales y en HBO Max. Los estrenos de estas películas tienen una duración de un mes dentro de la plataforma sin un costo extra. Esto, en su momento, generó mucha controversia.

Directores como Christopher Nolan o Denis Villeneuve, alzaron la voz contra esta medida que se tomó desde Warner Media y el dueño de la plataforma, AT&T. Sin embargo, no se echaron para atrás y grandes producciones como Wonder Woman 1984 se estrenaron de esta manera con algo de éxito. Y para este 2021, se espera que todos estos títulos se estrenen de esta manera:

The Matrix 4

In the Heights

The Many Saints of Newark

The Suicide Squad

Dune

The Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom and Jerry

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

Space Jam: A New Legacy

Reminiscence

Malignant

King Richard